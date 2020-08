Det er blitt satt ned en egen arbeidsgruppe i kommunal- og fornyingsdepartementet som skal se på hvordan neste års stortingsvalg skal gjennomføres, melder NRK.

– Vi vet jo ikke hvordan situasjonen er. Det kan være bedre eller det kan være verre, sier kommunal- og fornyingsminister Nikolai Astrup til NRK.

To ting det er blitt spekulert rundt, kan imidlertid avfeies allerede nå, understreker Astrup:

* Det blir ikke stemming på nett.

* Det blir ingen utsettelse av valget.

Elektroniske valg ble frarådet av valglovutvalget, som i sommer leverte sin innstilling til ny valglov. Utvalget anbefalte imidlertid å åpne for utsettelse av valg på grunn av hendelser som naturkatastrofer, terrorangrep eller andre ekstraordinære hendelser.

Det må imidlertid gjøres en grunnlovsendring for å åpne for utsettelse, og den endringen kan bare gjøres over to stortingsperioder og dermed tidligst være gjeldende til valget i 2025.

