Seks av ti planlegger ferie i sommer, og like mange som før har planer om å ta høstferie, viser tall fra Virke Reiselivs befolkningsundersøkelse.

– Vi gleder oss over at mange planlegger å reise både til utlandet og i eget land i 2021. For virksomhetene handler det nå om å holde ut til aktiviteten kommer i gang igjen, og om å forberede seg på den dagen folk igjen skal reise, sier Astrid Bergmål, leder av Virke Reiseliv.

Samtidig sier sju av ti at koronapandemien påvirker ferieplanene.

Halvparten vil til utlandet

– Vi ser at nordmenn stort sett planlegger ferie i mindre grad i år enn tidligere år, spesielt gjelder dette for første halvdel av året, sier Bergmål til NRK.

Med koronavaksine og bedre avbestillingsmuligheter øker sannsynligheten for at folk velger å ta årets sommerferie i utlandet. Mange tror at smittesituasjonen vil bedre seg såpass mye i løpet av året at det vil bli mulig å reise til utlandet igjen.

Om reiserestriksjonene blir opphevet, er det sannsynlig at nesten halvparten av dem som skal på sommerferie, tilbringer den i utlandet i 2021, viser undersøkelsen. Spania, Hellas, Sverige og Danmark er utenlandsfavorittene.

Bogatell-stranden i Barcelona. Spania er ett av nordmenns favorittreisemål i 2021. Foto: Josep Lago / AFP / NTB

Norgesferie

På grunn av koronapandemien planlegger de fleste likevel norgesferie.

Fotturer og andre naturbaserte aktiviteter ser ut til å tiltrekke mange, og Vestland seiler opp som ny favoritt blant dem som vil ta ferien i eget land.

Reisebudsjettet per husstand er i år på 35.350 kroner i snitt. Det er en nedgang fra fjorårets undersøkelse, da gjennomsnittsbudsjettet var 43.050 kroner.

Mer opptatt av miljø

Samtidig sier nesten én av fire, 23 prosent, at de er mer opptatt av å reise miljøvennlig nå enn før pandemien. Motsatt sier bare 5 prosent at de er mindre opptatt av dette enn tidligere.

– Folk er mer opptatt av å velge reiser som tar hensyn til miljøet og av bærekraft enn før. Dette er en trend som har blitt forsterket under pandemien, sier Bergmål.

