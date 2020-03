Korona-stengte taxfree-butikker på flere flyplasser

Norske flyplasser holder åpent under koronautbruddet, men det er innført flere tiltak for å hindre smittespredning. Blant annet trådte nye restriksjoner i kraft denne uka.

– Fra og med mandag 16. mars kl. 08:00 stenges grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. All innenrikstrafikk vil gå som normalt, heter det på Avinors nettside.

Alle som kommer til Norge fra utlandet skal umiddelbart i hjemmekarantene i 14 dager.

Alle som reiser inn til Norge må nå gjennom passkontroll. Dagsavisen får av flere reisende med Oslo som siste stopp opplyst at de så måtte gjennom taxfree-området før de kom til bagasjehallen.

– Det er ikke vurdert å stenge taxfree så vidt jeg vet. Passasjerer må selv holde avstand. I dag står politiet i tillegg ved taxfree. De kan eventuelt håndheve kravet om avstand, ellers er det også et eget ansvar, sa kommunikasjonssjef Siri Wollan i Ullensaker kommune til Dagsavisen tirsdag.

– Potensielt er det mange mennesker på hele flyplassen, også på flyet, så en smitterisiko er det. Vi forstår det er vanskelig å holde avstand på flyplassen, men vi gjør så godt vi kan i en anstrengende periode, fortsatte hun.

Permitterer og stenger butikker

TRN, eller Travel Retail Norway, har permittert flere av sine ansatte, skrev HK-Nytt tirsdag. TRN drifter taxfree- og Travel Value-butikkene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand.

Koronaviruset påvirker flytrafikken inn og ut av Norge, og flere flyselskaper, deriblant Norwegian, SAS og Widerøe har allerede permittert ansatte.

TRN har nå permittert 1019 av rundt 1200 ansatte, sier kommunikasjonssjef Haakon Dagestad til Dagsavisen onsdag.

– Både taxfree og Travel Value-butikker stenges. To taxfree-butikker på Gardermoen holder åpent, men alle er rammet og bemanningen er kraftig nedjustert, fortsetter han.

Den ene av de to taxfree-butikkene som holder åpent på Gardermoen, er i avgangsområdet, den andre ved ankomst. Dagestad sier de to butikkene fortsatt er åpne fordi det er tett trafikk.

– På avgang er det først og fremst utlendinger som vil reise hjem, mens på ankomst er det fortsatt mange nordmenn som kommer fra utlandet, fortsetter han.

– Reisende som kommer fra utlandet skal rett i hjemmekarantene. Er det forsvarlig å holde den butikken åpen?

– Det er det kommuneoverlegen som bestemmer. Så sørger vi for at det er god avstand mellom folk. Det er folk som står og sier fra, passer på og sperrer. Det varierer hvor mange reisende som er i butikken, det kommer an på flyet, sier han.

Permitteringene trådte i kraft tirsdag kveld.

– Det er trist. Det er helt grusomt, og gårsdagen var utrolig tøff. Men vi håper det kommer tilbake igjen og blir normalt. Det er ikke noe særlig det her, sier Dagestad.

Avinor driver selv taxfree-salg på lufthavnene i Ålesund, Bodø, Tromsø, Evenes, Molde og Krisitansund. Selskapet ARG driver utsalg på Torp og Haugesund.

Alvorlige konsekvenser

– Det får alvorlige konsekvenser, ingen tvil om det. Men når det blir så mange kanselleringer og reiseforbud til utlandet så måtte det skje til slutt, sier Rozina Nazar, HK-klubbleder for TRN på Gardermoen til HK-Nytt.

Ifølge klubblederen tok imidlertid de fleste av de ansatte stort sett det hele med fatning.

– Jeg hadde fryktet større reaksjoner enn det som har kommet. Men vi har vært veldig opptatt av god og tydelig kommunikasjon og har hatt mange samtaler med de ansatte, forteller Nazar.

Hun roset også TRN for god dialog med tillitsvalgte og de ansatte.

Generelle råd om avstand

For befolkningen generelt er et av rådene i møte med koronautbruddet å holde avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder en oppholder seg, skriver Folkehelseinstituttet.

Det er enda strengere for personer som er satt i hjemmekarantene dersom de går ut:

* Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.

* Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.

Henviser til Avinor

På spørsmål om hva som må skje for at det skal vurderes å stenge taxfree-butikken på Gardermoen, sa Wollan tirsdag at hun tror det er opp til Avinor å vurdere.

I en e-post til Dagsavisen skriver kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen i Avinor at de følger anbefalingene og rådene om smittevern fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet.

– Dersom rådene endres til å be oss om å stenge så gjør Avinor dette. Vi er i løpende dialog med TRN, som driver taxfreebutikkene på Oslo lufthavn, om den daglige driften, herunder vurderinger av situasjonen i butikkene, skriver Andersen.

På spørsmål om hvorfor de velger å fortsatt holde butikken åpen, til tross for at det er innført en rekke andre smitteverntiltak på flyplassen, svarer Andersen at det er for å opprettholde et så godt reisetilbud som mulig for dem som fortsatt reiser.

– Det er også andre tilbud som er åpne på flyplassen med tanke på servering og shopping. Dersom det blir besluttet å stenge kommersielle tilbud som vil påvirke de vanlige passasjerstrømmene vil Avinor sørge for at dette løses på en god måte for de reisende, skriver han.

Pressevakt i Avinor Nora Prestaasen sa tirsdag til Dagsavisen at tilbudet ved Avinors lufthavner kan endre seg fortløpende etter hvert som trafikken avtar, og at tilbudet kan variere fra lufthavn til lufthavn.

– Per i dag er de fleste butikkene og serveringstilbudene åpne på Norges hovedflyplass, Oslo lufthavn, mens passasjerer på andre lufthavner kan oppleve et mer redusert tilbud . Alle følger Folkehelseinstituttets råd knyttet til renhold og dette med å legge til rette for god avstand mellom gjester og avstand til ansatte, fortsatte Prestaasen.