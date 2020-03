– Sammenlignet med de tre foregående fredagene var det omtrent 20 prosent nedgang i trafikken på veiene inn og ut av Oslo, samt i Oslo, fram til klokka 11.00. Det går fram av tall fra Norsk veidatabank. Dette har ført til at utslippene av eksos og svevestøv har gått ned med 12-13 prosent.

Det opplyser forsker Henrik Grythe ved NILU, Norsk institutt for luftforskning, til Dagsavisen.

Overrasket

Han er overrasket over at stengte skoler og mange med hjemmekontor på grunn av koronaviruset, ikke førte til enda større nedgang i biltrafikken i morgenrushet.

– Forklaringen på det er trolig at en del av dem som har måttet dra til jobb som vanlig, har valgt å kjøre bil i stedet for å reise kollektivt. Da jeg selv var ute og kjørte, så jeg mange omtrent tomme busser, og også togene er blitt rammet av at det nå er færre om bruker dem, sier Grythe.

Gunstig tidspunkt

Unntakstilstanden på grunn av koronaviruset kommer for øvrig på best mulig tidspunkt med tanke på luftkvaliteten.

– Nå er vi midt i vårløsninga med de vanligvis høyeste nivåene av svevestøv, opplyser Grythe.

Hvis biltrafikken fortsetter på samme relativt sett lave nivå, tror han det vil få stadig sterkere positiv på luftkvaliteten, ikke minst med tanke på de største svevestøvpartiklene.

Det som kan trekke i motsatt retning er at hastigheten gjerne øker med færre biler på veiene, noe som igjen fører til større produksjon av svevestøv.

