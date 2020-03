Korona-krisen: Forlenger AAP-perioden med seks måneder

– Mottakerne skal ikke bli skadelidende som følge av at aktiviteter nå ikke kan gjennomføres på grunn av koronautbruddet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Folketrygdytelser som arbeidsavklaringspenger (AAP) omfatter en aktivitetsplikt for mottakerne.

I en midlertidig forskrift har Arbeids- og sosialdepartementet presisert at ytelser fra folketrygden utbetales også når aktivitetskrav ikke kan følges opp på grunn av virusutbruddet.

Les også (+): Da beskjeden om permitteringer i Nordic Choice Hotels ble gitt, begynte Nita å gråte

Forlenger perioden med seks måneder

Forskriften inneholder en viktig endring i hvor lenge man kan motta arbeidsavklaringspenger.

Etter innstrammingen i AAP-regelverket i 2018, ble makstida for å motta AAP kuttet fra fire til tre år. Innstrammingen medførte også at det ble langt vanskeligere å få forlengelse ut over makstida, men det er fortsatt mulig å få forlenget perioden med to år.

I pressemeldingen heter det:

«I den ekstraordinære situasjonen som nå foreligger, settes mange aktiviteter og dermed framdrift for AAP-mottakere på vent. For å ta hensyn til dette, forlenges stønadsperioden med seks måneder.»

«Dette gjelder både den ordinære perioden på tre år (fire år for de som fikk AAP før 2018), og for de som mottar AAP på unntak inntil 2 år utover den ordinære perioden.»

Les også: Nav-ansatte defineres som samfunnskritisk personell

Mottakere av dagpenger

Dagsavisen har også sendt spørsmål til departementet om hva som skjer med dem som har mottatt dagpenger lenge før korona-krisen rammet Norge.

Mange som går på dagpenger vil nå makstida mens epidemien fortsatt herjer – og i en periode det vil bli svært vanskelig å finne seg en jobb.

Men foreløpig er det ikke bestemt om mottakere av dagpenger får forlenget perioden.

Departementet svarte følgende på Dagsavisens spørsmål om dagpenger:

«Det er i fra i dag innført en rekke tiltak og endringer som skal gi personer og bedrifter økt økonomisk trygghet under krisen. Vi vurderer hele tiden behov for nye tiltak for å avhjelpe situasjonen.»