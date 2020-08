Korona kan gi ribbemangel

– Om grensene til Sverige fortsatt er stengt mot jul, vil det kunne bli for lite ribbe, sier konserndirektør Leif Malvin Knutsen i Fatland-gruppen til Nettavisen.

Folk som bor på den norske siden av svenskegrensen, handler gjerne juleribba i Sverige. Men det kan bli et problem i år.

– Den usikkerheten må vi ta høyde for. Det blir ikke nok ribbe til å dekke behovet mot jul om det ikke gjøres tiltak, som for eksempel at kvotene for import økes, forklarer Knutsen, som tror underdekningen fort kan bli rundt 1.500 tonn.

I fjor ble det vanskelig å skaffe nok fersk, norsk ribbe i forhold til etterspørselen, så det ble importert 300 tonn fra utlandet, ifølge NRK.

Salg av ribbe og annet svinekjøtt før jula 2019 førte til at det ved utgangen av året var mindre svinekjøtt på reguleringslagrene enn på flere år. Lageret var nede på 700 tonn – det laveste nivå på nesten to år, ifølge Nortura.

Nortura mener imidlertid at kvotene for import er høye nok allerede, og at det ikke vil være noe problem for nordmenn å få kjøpt ribbe til julemiddagen.

– Det vil ikke bli knapphet på ribbe. Bransjen har tilgang på store importkvoter allerede – både på hel gris og fersk ribbe, sier direktør Ole Nikolai Skulberg i Totalmarked i Nortura.