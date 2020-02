Kontrollkomiteen utsetter frist på Nav-saken

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget var egentlig ventet å avgi sin innstilling førstkommende tirsdag. Nå blir fristen utsatt.

– Ingen står i limbo

– Det er ikke noe dramatikk i dette. Den politiske situasjonen er nå en annen. Det er ikke lenger en statsråd som opplever å stå i limbo. Det betyr at vi kan ta oss litt bedre tid, og lage et mer utfyllende dokument, sier saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) til Dagsavisen.

Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG) varslet tidligere mistillit mot daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), men etter hun gikk av som arbeidsminister 24. januar, er det uklart hvordan partiene vil løse saken.

Mulig daddel

SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen har tidligere varslet i Dagsavisen at partiet vil vurdere et såkalt daddelvedtak mot statsministeren i stedet, fordi de mener hun nå overtar det politiske ansvaret for Nav-skandalen.

– Da vil SV kreve at hun erkjenner det politiske ansvaret, og at det er derfor Hauglie går av, sa Øvstegård i slutten av januar.

Et daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan avsi overfor en statsråd uten å fremme mistillit.

Arbeiderpartiet ikke konkludert i spørsmålet. Det har heller ikke Senterpartiet.