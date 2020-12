Konserntillitsvalgt i Equinor varslet om ukultur

Owe Ingemann Waltherzøe er konserntillitsvalgt i Equinor. Etter flere hendelser i selskapet nylig sendte han i forrige uke et brev til direktør for sikkerhet i selskapet, Torger Rød, skriver NRK.

– Som konserntillitsvalgt der jeg har en rolle i konsern AMU (KAMU) vil jeg med dette varsle om en ukultur i selskapet vårt, dette på bakgrunn av henvendelser og tilbakemeldinger fra hovedverneombud, verneombud og tillitsvalgte ved forskjellige lokasjoner i selskapet, går det fram av brevet.

Les også: Equinors USA-tap har nådd 24,5 milliarder dollar

Walterzøe sier at sikkerhetsarbeidet i Equinor bærer preg av at økonomi kommer foran sikkerhet og at store kostnadskutt har ført til at det blir skjøvet på nødvendig vedlikehold. Til NRK sier han at det er blitt mange flere verneombud i selskapet, men at de ikke er på heltid.

– Samtidig med nedbemanning sier det seg selv at tiden til sikkerhetsarbeid blir mindre, sier han.

Torger Rød avviser anklagene om kostnadskuttene har gått ut over sikkerheten og svarer at sikkerheten er topp prioritet i Equinor.

– Det er det ingen tvil om, og det er forutsetningen for alt vi gjør, sier Rød.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.