Konrad og Klaudia jobbet 50-timersuke i jordbæråkeren. Da lønnsslippen kom, fikk de hakeslepp

I begynnelsen av juli reiste kjæresteparet Konrad Wojtowicz (23) og Klaudia Smolén (19) fra Polen til Jevnaker i Viken for å plukke jordbær.

For sesongarbeidere i landbruket er minstelønna 123,15 kroner i timen. Med arbeidsdager på åtte timer regnet paret med å tjene gode penger hos jordbærbonden Geir Hæhre. Slik gikk det ikke.

– Vi fikk høre at vi lett kunne plukke mellom 80 og 100 kilo per dag. Like etter at vi kom til Norge, regnet det hver eneste dag, og vi plukket bare mellom 30 og 50 kilo per dag, skriver Wojtowicz i en melding til FriFagbevegelse.

Hos Hæhre jobber sesongarbeiderne på akkord. Jo mer de plukker, jo mer tjener de.

Jobbet for rundt 60 kroner i timen

Etter fem lange og våte arbeidsdager – to av dagene jobbet de 12 timer – viser lønnsslippen til Wojtowicz at han fikk utbetalt 1896,50 kroner.

Kjæresten tjente litt mindre. Hun fikk med seg 1727 kroner. På lønnsslippene framgår det også at begge to ble trukket 560 kroner i husleie for åtte netter. De jobbet både lørdag og søndag uten å få ekstra betalt. Lørdag arbeidet de 10,5 timer.

Lønnsslippen til Klaudia Smolén viser at hun satt igjen med 1727 kroner og måtte betale 560 kroner i husleie. Foto: Privat

Etter få dager i jordbæråkeren på Hadeland fant kjæresteparet ut at arbeidsvilkårene var for dårlige og sluttet i jobbene sine.

– Jeg føler med lurt og er trist, også fordi kjæresten min måtte leve og arbeide under så dårlige forhold, skriver 23-åringen.

Paret har brukt 11.000 norske kroner på reisen til Norge. Ifølge Wojtowicz må en jobbe to måneder i Polen for å tjene det beløpet.

– Jeg er sint og skuffet. Hver av oss satt igjen med 1900 kroner etter 50 timers arbeid, og boforholdene var helt forferdelige, skriver Wojtowicz.

Dette var overnattingstilbudet som møtte de polske jordbærplukkerne – og som de måtte betale 70 kroner natta for. Foto: Torgny Hasås, FriFagbevegelse

Ifølge beregninger basert på lønnsslippene og timelistene, er timelønna til Wojtowicz 65 kroner, mens Smolén tjente mindre enn 60 kroner timen. Dette er under halvparten av den allmenngjorte minstesatsen og i strid med standardkontrakten til Geir Hæhre.

I avtalen står det at minstelønnssatsen er 123,15 kroner i timen. For å klare minstelønna, må en plukke minst tolv kilo i timen – og ikke snakke i telefonen. Det står også i kontrakten.

Etter Jevnaker reiste Wojtowicz og Smolén vestover. Nå jobber de som bringebærplukkere i Innvik i Stryn kommune.

– Her er vi fornøyd med arbeidsvilkårene og boforholdene, skriver Wojtowicz.

Bonde: – Ingen tjener mindre enn 123 kroner

FriFagbevegelse har allerede fortalt historien til polske Paulina Fima og vennene hennes som reiste hjem i fortvilelse etter tre arbeidsdager hos Geir Hæhre. De mener de tjente ned mot 50 kroner i timen hos storbonden som har 150 mål med jordbær og ansetter opp mot 100 plukkere i jordbærsesongen.

Da jordbærbonden Geir Hæhre ble konfrontert med hvor lite penger Fima og vennegjengen satt igjen med, svarte han at alle tjener minstesats hvis de jobber.

– Vi justerer timelønna etter hvor mye de plukker, men ingen tjener mindre enn 123 kroner i timen, sa Hæhre til Magasinet for fagorganiserte.

Hæhre vil ikke intervjues av FriFagbevegelse i forbindelse med arbeidsforholdet til Konrad Wojtowicz og Klaudia Smolén.

– Dessverre, dessverre, dessverre. Jeg sier ikke mer nå, men avventer rapporten fra Arbeidstilsynet. Jeg synes dette har gått over stokk og stein, sier Hæhre på telefon.

Politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet var på en samarbeidskontroll på gården 8. juli. Rapporten kommer først i september. Barnevernet har også vært på besøk i forbindelse med en mindreårig i arbeid.

I fjor sommer ble det avslørt en lignende sak blant polske jordbærplukkere på i jordbærbygda Fresvik i Sogn. Da ble eieren av bemanningsselskapet som skaffet plukkere til bøndene i bygda siktet for menneskehandel, også der var det snakk om at de polske plukkerne ble tilbudt dårlig akkordarbeid i stedet for timelønn.

Tillitsvalgt kaller det oppsiktsvekkende

Forbundssekretær Knut Øygard i Fellesforbundet reagere på at altfor mange arbeidsgivere i norsk landbruk ikke respekterer norsk lov.

– 60 kroner i timen er i strid med norsk lov. Det er oppsiktsvekkende at mange bransjeaktører ikke klarer å forholde seg til det som lovbestemt, sier Øygard på telefon.

Det er lovlig å jobbe på akkord i Norge, men ansatte skal ikke sitte igjen med mindre enn minstelønna.

– Den allmenngjorte lønna er i utgangspunktet altfor lav. Men i det minste skal jordbærplukkerne ha den, sier han.

– Hva vil Fellesforbundet gjøre for å sikre at sesongarbeidere i landbruket får skikkelige arbeidsforhold?

– Vi har tatt det opp flere ganger. Det kommer også til å være en del av lønnsforhandlingene til høsten.

Øygard ser likevel ikke helmørkt på situasjonen.

– Det er positivt at polsk ungdom sier fra at de ikke finner seg i disse vilkårene. (FriFagbevegelse)

