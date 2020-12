Konkurransetilsynet mener kjedene har samarbeidet på en måte som kan ha ført til høyere dagligvarepriser, skriver tilsynet i en pressemelding tirsdag.

Kjedene har vært enige om å gi prisjegere tilgang til hverandres butikker for å hente inn omfattende prisinformasjon, og har også aktivt fulgt opp denne enigheten. Samarbeidet har pågått siden 2011.

Kan ha ført til høyere priser

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at kjedene har brukt informasjonen fra prisjegerne til å koordinere prisingen, og at dette kan ha ført til høyere dagligvarepriser for forbrukerne.

– Vi ser svært alvorlig på denne typen koordinering, og har derfor varslet at vi vurderer å ilegge overtredelsesgebyr, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Han legger til at kjedene har gitt uttrykk for at de har benyttet informasjonen til å konkurrere hardt.

– Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er imidlertid at dagligvarekjedene har brukt prisinformasjonen til å begrense konkurransen. De har i en rekke tilfeller brukt informasjonen på en slik måte at det kan ha løftet prisene, sier han.

Våren 2018 foretok Konkurransetilsynet en uanmeldt kontroll hos Norgesgruppen, Coop og Rema 1000, og tok omfattende beslag i interne dokumenter hos kjedene.

– Vår etterforskning viser at praksisen med skanning av priser i hverandres butikker kan ha ført til at kjedene sammen har presset prisene oppover.

Avsluttet praksisen

I november varslet Norgesgruppen at de ville utestenge konkurrentenes prisjegere. Selskapet skrev at de var kjent med at Konkurransetilsynet mener kjedenes gjensidige adgang til hverandres lokaler gjennom prisjegerne, kan være problematisk.

Tilsynet varsler nå at Norgesgruppen ilegges et gebyr på 8,8 milliarder kroner, Coop Norge ilegges et gebyr på 4,8 milliarder kroner og Rema 1000 ilegges et gebyr på 7,4 milliarder kroner. Selskapene har frist til 15. april 2021 for å inngi sine merknader til varselet.

Avviser brudd på konkurranseloven

Norgesgruppen avviser at de har brutt konkurranseloven gjennom å bruke prisjegere.

– Vi avviser kategorisk at bransjenormen og bruken av prisjegere er brudd på konkurranseloven. Vi mener at prisjegervirksomheten har ført til lavere priser og vært bra for forbrukerne, sier Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen, til NTB.

Norgesgruppen er landets største dagligvareaktør.

– Vi sette oss grundig inn i dette varselet og går i dialog med Konkurransetilsynet, sier Rømmerud.

– Vi har forsøkt å gå i dialog med Konkurransetilsynet underveis i denne saken, men det har vist seg å være vanskelig. Vi forsto likevel at det ville komme noe fra dem, fortsetter Rømmerud.

– Hva gjør dere dersom dialogen med tilsynet ikke fører fram?

– Neste klageinstans er Konkurranseklagenemnda, men vi vil først gå i dialog med tilsynet og deretter vurdere videre tiltak.

Virke er kritisk

Virke dagligvare reagerer på at Konkurransetilsynet varsler 21 milliarder i gebyrer til Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 for en avtale de har blitt informert om fra starten og ikke har hatt dialog med dagligvarekjedene om, skriver organisasjonen i en pressemelding.

− Det er sjokkerende at Konkurransetilsynet kommer med en så alvorlig reaksjon på noe de har vært kjent med hele veien. Det er skuffende at Konkurransetilsynet har avvist bransjens ønske om dialog, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Hun sier flere av kjedene har prøvd å få til dialog med Konkurransetilsynet om prisjegerpraksisen etter tilsynets razzia i 2018, uten å få respons.

