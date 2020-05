– I og med at det er et spesielt år i år, så ønsker vi å vise hvordan vi feirer 17. mai hjemme på Bygdøy kongsgård, nå når alle egentlig må feire hjemme denne spesielle 17. mai, sier dronning Sonja til TV 2, og tar reporterne rundt på en liten omvisning på den ærverdige eiendommen.



Kongsgårdens hovedbygning ble oppført i all hast i 1733 da den dansk-norske kong Christian VI kom på besøk til Norge.

Årets 17. mai-lunsj finner sted i hovedbygningens spisestue, hvor det vil bli servert flere av Slottets spesialiteter. Eggerøre, coppa-skinke og gravet laks i norsk og dansk variant er blant rettene som serveres, samt grøntvarer som er produsert på Kongsgården.

I tillegg blir det også kransekake, kroneis, og sist men ikke minst – pølser i lompe.

– Det blir jo ikke noe 17. mai uten pølse og lompe. Og da tenker jeg at det er vel noen som gleder seg, selvfølgelig barn, men jeg har en følelse av at kongen også gleder seg veldig til pølse og lompe, sier dronning Sonja.