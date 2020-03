– Landet vårt er i en alvorlig situasjon som rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det er avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte. Det er derfor viktig at vi alle følger anbefalinger og pålegg fra myndighetene, sier kong Harald i en uttalelse torsdag.

– Vi må bidra med det vi kan for å hindre spredning av viruset, og jeg vil særlig takke helsepersonell over hele landet som i disse dager gjør sitt ytterste for å avhjelpe situasjonen. Vi alle håper at utviklingen snart vil snu.

Statsråd og andre møter som følger av kongens konstitusjonelle rolle vil opprettholdes.