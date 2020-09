Av Bibiana Piene

Munnbindpåbudet gjelder når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medtrafikanter.

Påbudet ble innført i Oslo mandag som ett av i alt fire nye tiltak for å bremse koronasmitten. Samme dag ba helseminister Bent Høie (H) Oslos 19 nabokommuner om å koordinere sine smitteverntiltak med tiltakspakken i hovedstaden.

Minst ti av dem sier nå at et munnbindpåbud er mest aktuelt, melder VG.

Blant dem er Lillestrøm.

– Endelig vedtak fattes i formannskapet i morgen, sier ordfører Jørgen Vik (Ap) til NTB.

Les også: Oslo-politiet: Vi kommer ikke til å bruke ressurser nå på å følge opp munnbind-påbud

– Ønsker påbud

Også politikerne på Nesodden vil ha et påbud om munnbind i kollektivtrafikken.

– Vi har gjort en vurdering av at jobbreiser til Oslo representerer det største potensialet for å få økt smitte på Nesodden. Derfor har vi vært tydelig på at vi ønsker et pålegg om munnbind, sier ordfører Truls Wickholm (Ap) til Dagbladet.

I Bærum er ingen beslutninger så langt fattet.

– Med utgangspunkt i smitteverntiltakene i Oslo starter vi dialog med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten, nabokommunene og næringslivet om hvordan vi kan bidra til å gjennomføre tiltak på en god måte, sier kommunedirektør Geir B. Aga til NTB.

Les også: Da tenkte overlegen: «Er det dette vi skal drive med? Død på samlebånd» (Dagsavisen+)

– Unngå Oslo-reiser

Hole kommune har besluttet å anbefale bruk av munnbind, men vil ikke komme med et påbud, ifølge VG.

I Lunner kommune vurderer kommuneledelsen nå å fraråde eller «ikke anbefale» innbyggerne sine å reise til Oslo dersom det ikke er strengt nødvendig.

– Vi er innstilt på å gå ut med en advarsel til våre innbyggere om å unngå unødvendige reiser inn til Oslo. Vi skal ha møte i kommunen i dag, og jeg kommer til å oppfordre om det, sier ordfører Harald Tyrdal til Dagbladet.

Les også: Dette vil den nye sjefen gjøre for å få Nav-skuta på rett kjøl (Dagsavisen+)

Følger Oslo – delvis

Foruten munnbindpåbud har Oslo innført påbud om registrering av gjester på serveringssteder, midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser og bruk av munnbind i hjemmetjenesten der det ikke er mulig å holde avstand.

Lillestrøm og flere andre kommuner sier de vil følge i Oslos fotspor når det gjelder arrangementsforbudet.

Men Lillestrøm vil ikke foreløpig pålegge skjenkesteder å registrere alle gjester. Kommunen vil først ha en dialog med bransjen.

– Vi har hittil ikke hatt smitteutbrudd som følge av besøk på kafeer og skjenkesteder i Lillestrøm, påpeker Vik.

Ikke i hjemmetjenesten

Lillestrøm vil foreløpig heller ikke innføre påbud om bruk av munnbind i hjemmetjenesten, men først søke råd hos Folkehelseinstituttet (FHI), samt kommunens tillitsvalgte og hovedverneombud.

– Dette er en sak som omhandler arbeidsgiverpolitikk, og er ikke noe som krever politisk behandling, sier Vik.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.