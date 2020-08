Godkjenningen gjelder fram til nyttår og omfatter rundt 280 midlertidige isolater, skriver Bergens Tidende.

En gjennomgang avisa har gjort av samtlige søknader og godkjenninger, viser at alt fra ordinære sykehjem, til hytter, hotell og nedlagte sykehjem er godkjent.

Hytter

Voss kommune har fått godkjent et nedlagt sykehjem, Horten kommune har fått godkjent en avsidesliggende hytte og Færder kommune har fått godkjent to hytter på Tjøme.

Flere kommuner har fått godkjent opprettelse av isolatavdelinger på nedlagte bo- og servicesentre og sykehjem, og i Vadsø er det godkjent en feltsykestue på Vadsø fjordhotell.

Forbundsleder Jens Petter Gitlesen i Norsk forbund for utviklingshemmede reagerer kraftig.

– Alle muligheter skal være prøvd, før man benytter tvang. Det viktige er at problemer forebygges. Da må direktoratet sikre at dette ikke blir en enkel utvei, altså et alternativ til forebygging. I disse sakene starter jo prosessen med at man legger til rette for tvang, sier han.

Bekymret

Helsedirektoratet understreker at godkjenningen ikke i seg selv gir grunnlag for gjennomføring av tvang. Det må på vanlig måte fattes vedtak av kommunelege og smittevernnemnd i hvert enkelt tilfelle ved behov for isolering med tvang.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har reagert, ikke minst fordi Helsedirektoratet godkjente bruk av hytter. I en epost til avisa skriver ombudet blant annet at hun er «bekymret for om det er behov for å godkjenne hytter for tvangsisolering av denne gruppen».

