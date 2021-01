Kommuneoverleger ber hyttefolk reise hjem

Hanna Rydløv, kommuneoverlege i Trysil som uttaler seg på vegne av de andre kommuneoverlegene i Sør-Østerdal, ber folk fra Oslo-regionen om å dra hjem senest søndag, ifølge NRK.

– Oppfordringen fra statsministeren om at folk fra de smitteutsatte områdene ikke bør dra på hytta, er forståelig, sier også kommuneoverlege i Sør- og Midt-Gudbrandsdal, Anders Brabrand.

Mange hytteeiere hadde imidlertid allerede reist til hytta da reglene ble innskjerpet. Kommuneoverlegene understreker at de kan bli ut helgen.

– Det viktige er at de som er her, holder seg på hytta og ikke går ut og spiser. Men å ta en skitur bør gå bra, når de holder seg unna andre, sier Braband.

Høie var på hytta

Helse- og omsorgsminister Bent Høie dro selv på hytta før de nye tiltakene kom på plass. Både fredag kveld og løradg morgen formildet han strenge tiltak over videolink direktesendt fra hytta i Bjørkheim utenfor Stavanger.

– Han (Høie) reiste til Stavanger tidlig i går morges. Han reiste før beskjeden om mutert virus kom. Men det er klart, jeg skulle til Bergen neste helg. Jeg gjør ikke det, selv om det er mitt bosted, for det er et unødvendig reise i dag, sa Solberg til NRK.

Høie varsler nå at han skal reise hjem igjen, og vil være tilbake i Oslo søndag kveld. Ovenfor Dagens Næringsliv kommenterer han saken slik:

– Jeg dro til Stavanger fredag morgen. Jeg dro først hjemom for å ha et digitalt møte med to nordiske kolleger og så dro jeg opp på hytta tidlig på ettermiddagen. På det tidspunktet jeg dro på hytta visste jeg ikke hvilke anbefalinger som Helsedirektoratet ville komme med, sier Høie og legger til:

– Min erfaring at jeg er like operativ på hytta som hjemme.