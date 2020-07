Fra skolestart i august skal de nye læreplanene settes i verk. Det er snakk om 40 nye planer for grunnskole og videregående, som har vært planlagt siden Kunnskapsdepartementet fastsatte en ny overordnet del av læreplanverket i 2017.

Ett av punktene i det som kalles fagfornyelsen, dreier seg om økt fokus på digitale ferdigheter. Skolebarn skal fra høsten av, lære om blant annet digital dømmekraft og datasikkerhet, men også digital skaperkraft, programmering og algoritmisk tenkning.

Les også: Pendelen svinger i skolen

Urte Sniaukstaite, daglig leder for CodeAndGo, som holder kodekurs for barn og unge, mener det er på høy tid å få koding inn i skolesystemet, men hun er bekymret for hvordan skolen skal introdusere koding til barna.

– Det første forsøket kan kan bli et et prosjekt for å prøve og feile, sier Sniaukstaite.

Trump er fienden

På et lyst kontor ved Bislett i Oslo sitter det en flokk med unge spillutviklere. Lyden fra rundt ti forskjellige youtube-filmer overdøver stemmen til lærer Mats Bakkeli, som hjelper til med kodingen av spillet til en av elevene rundt det avlange bordet. I en uke har ti barn i alderen åtte til 14 år vært på sommerkurs for å lære å lage egne dataspill med kodespråket «JavaScript» og «Lua».

Det er pause og Sophia Endalkachew Ashenafi (9) får tid til å vise frem hva hun har jobbet med under kurset.

– Vi har skrevet linjer med koding fra tavla for å lage vår versjon av spillet «Agar.io».

Les også: Googles vei inn i skolen

Mens Sniaukstaite hjelper til med noen kompliserte linjer, forteller Ashenafi at grunnen til at hun meldte seg på kurset var at faren hennes driver med koding, og hun ville prøve noe nytt. Kurset har vært enda morsommere enn det hun hadde forestilt seg.

– Det gøyeste er at vi har fått være helt fri med hvordan vi har laget spillet, sier Sophia Endalkachew Ashenafi (9), her sammen med daglig leder for CodeAndGo Urte Sniaukstaite. Foto: Haakon Nesse Moreau

Spillet går ut på at en styrer en helt, som skal unngå fiendene og spise seg større og større. Til slutt har helten blitt så stor at den kan ta fienden.

Øverst i venstre hjørne på skjermen til Ashenafi står Donald Trump med rødglødende øyne og venter på å ta helten, som skal bli stor nok til å styrte ham.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

– Jeg valgte å ha Trump som fiende, for han er jo litt slem av og til, sier Ashenafi mens hun smiler lurt.

Helten hun styrer har hun også laget selv. En pixelert jente med tårer som fosser, står midt i skjermen.

– Hun heter «It’s raining sad tears». Det er fordi at da jeg kom på kurset på onsdag var hele spillet mitt slettet, så da ble jeg litt lei meg, sier Ashenafi.

Kan bli utfordrende

Sniaukstaite mener at det er mange flinke mattelærerne som skal ta seg av kodeundervisningen, som kan håndtere de nye oppgavene. Men ettersom læreplanene ble lansert 16. juni, tror hun at det kan bli en stor utfordring for mange lærere å formidle noe de har hatt kort tid til å sette seg inn i.

– Vi kontaktet Utdanningsdirektoratet i vår for å få hva barna skal gå gjennom på skolen, slik at vi kunne legge til rette for at barna var godt rustet til høsten, men fikk ikke se læreplanene før de var lansert, sier Sniaukstaite.

Hun peker også på utfordringer i hjemmet og at det ofte forskjell på gutter og jenters digitale ferdigheter. Foreldre som ikke har kjennskap til koding kan få utfordringer med å hjelpe barna med leksene.

Jenter blir oftere oppfordret til å drive med andre ting enn gaming og data, og det kan skape forskjeller, mener daglig leder for CodeAndGo Urte Sniaukstaite. Foto: Haakon Nesse Moreau

– Hvis jeg skulle hjulpet barn med noe jeg aldri har sett før, aner jeg ikke hvordan jeg skulle gått frem, sier Sniaukstaite.

I sommer har det vært 50 påmeldinger til kodekursene så langt, men bare fem jenter. Sniaukstaite håper at flere jenter vil melde seg på til kursene mot slutten av sommeren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Det er litt rart at det nesten bare er gutter her, sier Ashenati mens hun manøvrerer karakteren sin unna den amerikanske presidenten på skjermen.

Utsetter ikke planene

Det viktig å huske på at det er mange ulike innganger til å arbeide med digitale ferdigheter, mener første nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad.

– Mange av våre lærere er klare for å jobbe med det nå, mens andre trenger selv etterutdanning fordi de aldri har lært det før. Så på dette feltet er det et blandet kunnskapsnivå, men sånn er det med alle store endringer, sier han.

Les også: Kjære Erna Solberg, nå må du slutte å prate tull!

Utviklingen av digitale ferdigheter ligger til grunn for veldig mye av arbeidet med de nye læreplanene, som skal gjøres av skolene. Koding er en avansert del av digitale ferdigheter, som det er klart at er nyttig å kunne, særlig i forbindelse med noen fag, sier Skyvulstad.

Utdanningsforbundet informerer også om at Utdanningsdirektoratet har hatt ulike utkast til læreplanene liggende ute, som det har vært høringer på. Så det var ikke slik at første mulighet til å se de nye læreplanene var 16. juni.

Både Utdanningsforbundet og lærerne er veldig positive til endringene på skolen som kommer til høsten, forteller første nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

– Da det ble diskusjoner om læreplanene skulle utsettes på grunn av korona-epidemien, opplevde vi at medlemmene våre ønsket at de skulle innføres allerede fra august, forklarer han.

– Det har vært en møysommelig jobb for å få læreplanene på plass. Vi håper nå at prosessene med å implementere dem på skolene går bra. Det er det som skjer i klasserommene som er det aller viktigste med fagfornyelsen, ikke læreplanene i seg selv, sier Skyvulstad.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.