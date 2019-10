Saken er oppdatert

– Jeg har verken jobbet for eller tenkt på noen omkamp. Da er dette en naturlig konsekvens, sier Hareide til avisa.

Ett år etter landsmøtet

På spørsmål om tidspunktet for kunngjøringen, svarer han følgende:

– Det er ett år etter landsmøtet i fjor. Jeg har alltid respektert KrFs valg ved hver korsvei. Og må også respektere det de tok i 2018. Det er riktig av meg å få bort alle spekulasjoner om omkamp.

Hareide åpnet i september i fjor for et regjeringssamarbeid med Ap og Sp. Dette forslaget ble nedstemt med knapp margin på partiets landsmøte to måneder senere. Hareide ga beskjed om at han ville ga av som partileder dersom forhandlingene om KrFs inntreden i den borgerlige regjeringen førte fram – og han trakk seg 17. januar i år.

En Bondevik-posisjon

Hareide vil fortsatt være i KrF.

– Det vil jeg være, men på en annen måte. Jeg vil innta den posisjonen som Kjell Magne Bondevik, Valgerd Svarstad Haugland og Dagfinn Høybråten har i andre posisjoner utenfor Stortinget. De har alle vært gode støttespillere og forbilder for meg, sier han.

Samtidig varsler den tidligere partilederen at han ikke vil være taus.

– Og jeg vil vise bredden i KrF. Selv om vi har tatt et valg, må vi ha en bredde med oss. Kjell Ingolf er tydelig på at han ønsker dette, sier Knut Arild Hareide. (NTB)

Knut Arild Hareide

* Født 1972 i Bømlo i Hordaland, som den yngste av fem brødre.

* Gift med Lisa Maria Hareide, to barn.

* Begynte sin politiske karriere i 1991, da han som 18-åring ble valgt inn i kommunestyret i Bømlo.

* I 1998 ble han hentet inn som politisk rådgiver for daværende kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun (KrF). Året etter ble han medlem av KrFUs sentralstyre.

* I 2001 ble han utnevnt til statssekretær i Finansdepartementet i Bondevik II-regjeringen. Samme år ble han valgt inn i KrFs sentralstyre. I 2003 ble han valgt til andre nestleder i partiet.

* I 2009 kom han for første gang inn på Stortinget, på utjevningsmandat.

* I 2011 ble han valgt til ny leder av KrF etter Dagfinn Høybråten.

* I september 2018 åpnet Hareide for et regjeringssamarbeid med Ap og Sp. Men ønsket om en historisk venstredreining ble nedstemt med knapp margin på partiets landsmøte i november.

* 17. januar 2019 la Høyre, Frp, Venstre og KrF fram Granavolden-erklæringen, som partiene godkjente samme dag. Hareide gikk av som KrF-leder samme dag.

* I intervjuer med Klassekampen og Vårt Land 28. september – ett år etter det avgjørende veivalget – sa Hareide at han er sikker på at partiet er på feil lag når det sitter i regjering med Frp.

* 31. oktober sa Hareide i et intervju med Vårt Land at han ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2021 og at avgjørelsen er en naturlig konsekvens av at han ikke vil ta en omkamp i partiet.