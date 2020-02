Av Johan Falnes og Kristian Skårdalsmo

Frp-leder Siv Jensen, som nå er blitt parlamentarisk leder, mener nemlig det er totalt uansvarlig av regjeringen å melde inn et mål om å kutte klimautslippene med minst 50 prosent innen 2030 – uten å ane hva det koster.

– I forrige uke meldte regjeringen inn et forsterket klimamål under Parisavtalen. Og det helt uten å ane konsekvensene av hva det koster, sa Jensen.

Hun viste til uttalelser fra statssekretær Mathias Fischer (V) i Klima- og miljødepartementet, som overfor Nettavisen forsvarte mangelen på konsekvensutredning av det skjerpede klimamålet med at Norge «ikke har noe valg».

– For meg høres det ut som et nytt prinsipp, for jeg trodde at også klimatiltak både skal utredes og prioriteres, sa Jensen.

Les også: Norge er blant landene i verden som kan tape mest penger på ødeleggelser av naturen

«Ikke noe nytt»

Statsminister Erna Solberg (H) mente for sin del at regjeringen har fulgt normal prosedyre.

– Det er ikke noe nytt i at vi har foreslått ambisjoner fra Norges myndigheter inn til FN eller de store forhandlingene uten at vi har hatt detaljbiten utredet på hvilke tiltak som gjelder, sa hun.

– Jeg synes svaret er ganske oppsiktsvekkende. Statsministeren vet altså ikke hvor stor denne regningen er. Og et gjennomgående prinsipp har vært å konsekvensutrede politikken, skjøt Jensen tilbake.

Fremskrittspartiets energi- og miljøpolitiske talsmann Jon Georg Dale fulgte opp ved å beskylde statsministeren for å «synse» i stedet for å vite, med store pengesummer på spill.

– Vi vet ikke hva det koster. Vi vet ikke hva de betyr for de globale utslippene. Og vi vet ikke hva det betyr for norske arbeidsplasser, advarte han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil utrede tiltakene

Ifølge Solberg kommer alle enkelttiltak i klimapolitikken til å bli utredet før de blir gjennomført. Men dette kommer i en senere fase enn fastsettelsen av selve målet.

Statsministeren la til at det «for lengst» er beregnet at det vil koste mer å la være å handle, enn det koster å gjennomføre klimatiltakene som må til for å nå de norske målene.

– Det er en regning også på ikke å gjøre noe, sa Solberg.

Norges nye løfte at utslippene av klimagasser skal reduseres med 50 til 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030, i samarbeid med EU.