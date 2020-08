I målingen, som er utført av Respons Analyse for VG, får Arbeiderpartiet støtte av 25,5 prosent, en oppgang på 2 prosentpoeng. Sammen med SV (7,6 prosent) og Senterpartiet (14,4) hadde det gitt et klart flertall på Stortinget, med 90 mandater.

– Vi mener det beste vil være en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Kommentar: «Hvis alle vellykkede gründere er etnisk norske menn – setter det en standard»

Høyre får støtte fra 23 prosent av de spurte, en nedgang på 1,2 prosent. Begge regjeringskameratene Venstre (3,6) og Kristelig Folkeparti (3,9) er under sperregrensa til tross for framgang på målingen. Også Rødt faller nå under sperregrensen med en oppslutning på 3,8 prosen etter en tilbakegang på 0,9 prosent poeng.

Fremskrittspartiet støttes av 10,4 prosent, en nedgang på 2 prosentpoeng.

Regjeringspartiene ville dermed fått kun 48 mandater. Sammen med Frps 19 gir det 67 mandater, som er langt unna de 85 som kreves for flertall i Stortinget.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.