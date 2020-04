Det politiske maskineriet i Norge har jobbet på høygir siden virusepidemien rammet landet i mars.

Alt tyder på at den globale pandemien vil overskygge det meste også i ukene som kommer.

Diskusjonen om hvordan regjeringens håndtering av krisen skal granskes, vil komme straks over høytiden. Partiene på Stortinget skulle i påsken komme med innspill til mandat og medlemmer av kommisjonen, etter det NTB forstår.

Det kan bety at regjeringen kommer med et forslag like over påske.

– Vi tror at vi evaluerer dette med en egen kommisjon, sa statsminister Erna Solberg (H) til TV 2 før høytiden og begrunnet det med sakens størrelse.

Slike granskningskommisjoner forekommer ikke ofte. Men både Scandinavian Star-brannen i 1990 og 22.-juli-terroren i 2011 er blitt undersøkt av uavhengige granskningskommisjoner.

Koronaloven utløper

Like over påske må politikerne også ta stilling til koronalovens videre skjebne. Unntaksloven gir regjeringen vide fullmakter under viruskrisen.

Stortinget vedtok 24. mars at loven bare skal vare én måned. Dermed utløper den 24. april – hvis den ikke blir fornyet.

For at de folkevalgte skal rekke å behandle saken, vil prosessen måtte komme i gang i den første uken etter påske. Sp ønsker ikke å forlenge loven, men verken Ap eller Frp har gått ut med sitt syn.

Stortinget gjenopptar sitt normale arbeid etter påske, med flere møter i plenum og muntlig spørretime fra 29. april. Men nasjonalforsamlingen må kjapt finne ut hvordan sommeren skal håndteres.

Normalt er Stortinget ikke samlet fra slutten av juni til starten av oktober, men det kan bli umulig med en så lang pause i år. En mulighet er at de folkevalgte er i beredskap hele sommeren.

Lemper på tiltak

Over påske blir det igjen en mer normal hverdag for mange norske barn. 20. april åpner barnehagene, og én uke senere er det klart for barneskoleåpning fra 1. til 4. trinn.

Fra 20. april blir det igjen lov til å overnatte på hytta. Fra samme dato kan helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt gjenoppta behandling og frisører og hudpleiere gjenåpne – om de har gode smitteverntiltak.

Hvis smittesituasjonen utvikler seg positivt, blir det et økende press på myndighetene om å klargjøre hva som skjer med de øvrige tiltakene. Blant disse er stengte skoler for de eldste elevene, strenge reiserestriksjoner og stengte svømmehaller og serveringssteder.

Senest første uken i mai kommer regjeringen med en ny beslutning om større idretts- og kulturarrangementer, som er forbudt fram til 15. juni.

Krav til revidert budsjett

På toppen av dette skal regjeringen 12. mai legge fram et revidert nasjonalbudsjett for 2020. Regjeringen har anslått at krisen belaster årets budsjett med godt over 200 milliarder kroner.

Stortinget har gitt regjeringen en rekke bestillinger for å håndtere krisen. Allerede før revidert budsjett skal regjeringen komme med forslag til hvordan man kan stimulere investeringene i olje- og gassnæringen og leverandørnæringen.

Regjeringen må i revidert budsjett også legge fram en egen mediepakke, komme med flere milliarder til kommunene, gjennomgå kollektivselskapenes situasjon og vurdere forbedringer i ordningene for inntektssikring.

Regjeringens overordnede mål er å unngå at for mange av de over 400.000 arbeidstakerne som nå er permittert, skal stå uten jobb etter krisen. (NTB)

