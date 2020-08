Mandag la valgkomiteen i Trøndelag Ap fram en enstemmig innstilling av Trond Giske som ny fylkesleder, men torsdag kveld informerte de at den ikke lenger var gyldig. Det skjedde etter at Trøndelag AUF trakk sin støtte til Giske.

Valgkomiteen har fredag jobbet på spreng med ny innstilling før årsmøtet starter lørdag. Fristen er ved møtestart klokka 10:30, men komiteens mål har vært å presentere den i løpet av fredag ettermiddag.

Innstillingen er ikke klar i skrivende stund, men valgkomiten bekreftet fredag ettermiddag at Giske ikke er lederkandidat, ifølge VG.

– Jeg kan røpe såpass at vi nærmer oss en konklusjon om at det blir en kvinnelig leder, sa valgkomiteens leder Arild Grande til avisa.

På spørsmål om det er riktig at Giske ikke er en del av lista, svarte Grande at de ikke sier noe om navnespekulasjoner nå.

– Men det er klart at den siste tids hendelser har medført at vi må gjøre endringer i vår innstilling. Vi kommer til å foreslå endring på lederplass, sa han.

Valgkomiteens leder Arild Grande (t.v.) sammen med valgkomitemedlem Terje Søvik og Ola Øie bakerst. Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol er av kilder nevnt som en mulig lederkandidat, ifølge NTB. Hun fikk fredag støtte fra flere lokallag, skriver Trønder-Avisa.

Nytt varsel

Tidligere AUF-leder i Trondheim, Ellen Reitan, er blant dem som har fått stor oppmerksomhet denne uka. I et innlegg på nettsida Trønderdebatt tar hun et oppgjør med det hun omtaler som en ukultur i Trondheim og Trøndelag Ap.

På Politisk kvarter i NRK torsdag sa Reitan at hun mener alle foreldre bør tenke seg om to ganger før de sender datteren i årsmøte i Trøndelag Ap.

Dagen etter kom en ny vending, da 92 Ap-politikere og medlemmer gikk sammen om et opprop der de oppfordret Trøndelag Ap til å velge en annen leder enn Giske. Flere har sluttet seg til oppropet, som nå er signert av over 200.

Blant dem er stortingsrepresentantene Tuva Moflag, Nina Sandberg, Svein Roald Hansen og Siri Gåsemyr Staalesen. Partiet må vise at de tar varslerne på alvor, og stille seg bak dem og støtte dem, sa Staalesen torsdag til Dagsavisen.

Selv om det er riktig at dette er en sak for fylkespartiet i Trøndelag, må det være lov å si fra, sa Staalesen.

Torsdag ettermiddag dukket det opp nok en sak, da Sandra Skillingsås overfor Adresseavisen fortalte om sine opplevelser med Trond Giske og Trøndelag Ap. Skillingsås er innstilt som styremedlem i Trøndelag Ap.

Samme dag mottok Arbeiderpartiet et nytt varsel mot Giske. Ifølge Adresseavisen skal hendelsen som er varslet inn, ha skjedd på en større partisamling i gamle Sør-Trøndelag i 2014. Kvinnen var 18 år gammel og medlem av AUF, ifølge avisa.

Stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Ingvild Kjerkol nevnes som favoritt til ledervervet i Trøndelag Ap. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Kritiserte mediene

I et lengre Facebook-innlegg torsdag kveld tar Trond Giske et kraftig oppgjør med mediene, samtidig som han skriver at han avviser det nye varselet. Han skriver videre at han har forståelse for om Trøndelag Ap velger noen andre enn ham som leder.

«Mitt valg var å si ja til den jobben valgkomiteen ba meg om å ta på meg, for å løfte Trøndelag Arbeiderparti og alle de fantastiske medlemmene der, og arbeide for det regjeringsskiftet vi trenger etter neste stortingsvalg og for å sikre at Jonas Gahr Støre blir statsminister. Slik det ser ut nå, vil Trøndelag Arbeiderparti aldri få anledning til å gjøre et slikt valg», skriver Giske på Facebook torsdag kveld.

Trond Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Partiet har seinere avklart at det ikke er noe som står i veien for at han kan få nye tillitsverv.

Berømmer varslerne

Partisekretær Kjersti Stenseng berømmet torsdag Sandra Skillingsås for å ta et oppgjør med «en ukultur som er helt uakseptabel i Arbeiderpartiet».

– Det arbeidet som er gjort de siste par årene med vedtekter og retningslinjer i organisasjonen, har vært viktig, men den kontinuerlige jobben med partikultur er like viktig fremover. Vi skal jobbe for likestilling og mot diskriminering, i eget parti som i samfunnet ellers, skrev Stenseng videre via sin politiske rådgiver i en SMS til Dagsavisen.

Hun sa samme dag at det er sterkt å høre Reitan og andre beskrive sine opplevelser i partiet, ifølge NTB. Det er bra at Ellen og andre sier fra, skrev Stenseng i en SMS til nyhetsbyrået.

Partileder Jonas Gahr Støre har vist til Stensengs uttalelse, og han har kalt oppropet en «sterk og uvanlig ytring». Overfor TV 2 har han understreket at et lokalt valg, som fylkesledervalget i Trøndelag, skjer på lokalt nivå.

