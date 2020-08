Kjerkol uttaler seg til TV 2 etter at Grande tidligere mandag leverte inn en bekymringsmelding i møte med assisterende partisekretær. Budskapet hans var at det har funnet sted hendelser og ukultur i Trøndelag Arbeiderparti som det bør ryddes opp i.

Nyvalgt fylkesleder Kjerkol sier partikontoret har bekreftet at det ikke er levert inn noe varsel mot henne.

– Nå skal vi jobbe med politikk og vinne valg. Jeg kan ikke forholde meg til halvkveda viser og trusler om at noen har noe på meg. Da hadde jeg blitt en ineffektiv politiker og dårlig leder for dem som trenger at jeg står oppreist nå, sier Kjerkol til kanalen.

Hva bekymringsmeldingen konkret dreier seg om, eller hva Grande har gitt partikontoret beskjed om, er ikke kjent. Ei heller hvilken oppfølging bekymringsmeldingen vil få.

Kjerkol vil heller ikke svare på spørsmål om hva saken handler om.

– Nei, det må Arild Grande svare på. Jeg kunne tenkt meg at vi snakket om utfordringene landet står i, sier hun.

