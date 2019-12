Olje- og energiminster Kjell-Børge Freiberg (Frp) går av og erstattes av Sylvi Listhaug (Frp).

Listhaug har vært eldre- og folkehelseminister i regjeringen.

Søviknes comback

Hun erstattes nå av Terje Søviknes, hennes nestlederkollega fra Frp-ledelsen.

Statsminister Erna Solberg presenterte de to nye statsrådene på slottsplassen like før klokken 12.00 onsdag.

– Som dere ser, er det ikke helt nye fjes, men det er gjort to endringer i statsråd, sa statsminister Erna Solberg (H) til pressen etter statsrådet.

Søviknes var olje- og energiminister fra desember 2016 til august 2018.

Han har også vært ordfører i Os fra 1999, men ble ikke ordfører i den nye kommunen Bjørnafjorden ved valget i 2019.

– Dette skifte kommer også etter ønske fra Frp om å ha begge nestledere i regjeringen, sa Solberg til pressen på pressekonferansen etter rokeringen.

Les også:Sa ikke ifra om eiendomsaksjer

Saken fortsetter under bildet

Kjell-Børge Freiberg skal tilbake til Stortinget. Foto: NTB Scanpix

Freiberg ferdig

Freiberg har vært olje- og energiminister siden 31. august 2018, men fikk altså avskjed i nåde under ekstraordinært statsråd på Slottet onsdag formiddag. Det betyr at Frp-eren fikk litt mer enn ett år og tre måneder rundt Kongens bord. Nå går han tilbake til å representere Frp på Stortinget.

Det var NRK som var først kom med nyheten om at Freiberg går av.

Fra 2017 er Freiberg innvalgt som stortingsrepresentant for Nordland, og han var medlem av næringskomiteen på Stortinget før han ble statsråd.

Les også: Åpner for å skyve på karbonfangst-avgjørelse

– Nok er nok

Lederen i Nordland Frp, Dagfinn Henrik Olsen, er ikke bekymret for at hans landsdel blir nedprioritert når nordlendingen Freiberg nå trer ut av regjeringen. Med Freiberg ute, er forsvarsminister Frank Bakke-Jensen den eneste nordlendingen igjen i Erna Solbergs regjering.

Olsen har likevel en klar forventning om at den nye olje- og energiministeren har ilandføringen fra Castberg-feltet til Finnmarkskysten høyt på dagsorden.

– Equinor har skålet i champagne og lovet en ilandføring her oppe og skapt en tro på det, og så snur de plutselig og sier nei. Olje- og gassnæringen står lavt i kurs her i Nord-Norge, og skal de få legitimiteten tilbake, må de gjøre som de sier. Hvis ikke må vi politikere si at nok er nok, Frp-fylkeslederen.

I Venstre derimot er de mest opptatt av å hindre videre utbygging av oljeeventyret i nord.

Saken fortsetter under bildet

Unge Venstres leder Sondre Hansmark kommer med en klar advarsel til Sylvi Listhaug. Foto:Vidar Ruud/NTB Scanpix.

– Kan glemme å åpne Barentshavet nord

I 2020 skal Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten revideres. Dette blir altså en av de mest konfliktfylte sakene på Listhaugs bord neste år.

I denne planen vil det bli avgjort hvor langt nord det skal være lov å lete etter olje- og gass. Det skal lages en ny definisjon av hvor den såkalte iskanten går. Venstre vil verne hele Barentshavet nord, vedtok partiet på sitt landsstyremøte i høst.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark kommer med en klar advarsel til Listhaug:

– Hun kan bare glemme å åpne barentshavet nord for oljeleting før hun i det hele tatt har satt nøkkelkortet i sin nye kontordør, sier Hansmark til Dagsavisen.