Kirkene vil gradvis åpnes etter hvert som nødvendige smitteverntiltak er på plass i hver enkelt kirke.

Konstituert preses Atle Sommerfeldt er glad for at flere får delta på dåp, bryllup og begravelser, og at det igjen blir mulig å feire nattverd.

– Og det kan se lyst ut for høstens konfirmasjoner som planlegges gjennomført etter ferien. Det vet jeg mange gleder seg til, sier han.

Sommerfeldt opplyser at det kan bli nødvendig med flere konfirmasjonsgudstjenester enn vanlig for å overholde krav til antall og avstand.

Kirkene stengte 12. mars, for første gang siden middelalderen, på grunn av koronakrisen. Det har siden blitt holdt gudstjenester på nett, og dette tilbudet videreføres selv om det åpnes for mer ordinære gudstjenester.

Når kirkene åpner igjen, er det maks tillatt med 50 personer, og det må være minst 1 meters avstand mellom personer.

