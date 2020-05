Kioskansatte risikerer en sommer uten feriepenger

Erlend Angelo / NTB

Det er dystre tall som Virke Servicehandel presenterer i sin undersøkelse fra midten av april.

• 77 prosent av kioskene sier det er svært eller ganske sannsynlig at de går med underskudd i 2020

• 23 prosent av kioskene sier de er ganske eller veldig bekymret for å gå konkurs dersom dagens situasjon vedvarer

• 62 prosent av kioskene er bekymret for at virksomheten ikke har likvide midler til å utbetale feriepenger i juni/juli i år

Det er særlig feriepengene som bekymrer arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

– Erfaringsmessig medfører feriepengeutbetalingen hvert år at noen bukker under, og vi ser at det er en ekstra stor bekymring i år. Det er åpenbart at hele næringen er nede i knestående, og det vil fortsatt være tøft framover.

Det sier Iman Winkelman, leder i Virke Servicehandel, til avisa Dagligvarehandelen.

Bare eierne jobber

HK-Nytt har vært i kontakt med flere tillitsvalgte på ulike kiosker rundt omkring i landet. Situasjonen er ikke entydig, men samtlige opplever sterk nedgang i salget.

– Hos oss er alle permittert, det er bare eierne som jobber. Så vidt jeg vet er ikke feriepenger diskutert ennå, men det er noe jeg bekymrer meg over. Det vil jo være veldig dramatisk, det sier seg selv. Men jeg velger å ikke tenke på det, jeg skyver det bevisst foran meg, sier Marion Frantzen, som til daglig jobber på Pronto Pronto-kiosken på St. Olavs hospital i Trondheim.

– Det er krevende tider, ingen tvil om det. Jeg vet det er lite trafikk i kiosken nå, sier Frantzen.

Håper på godt vær

På Mix-kiosken på Bryggen i Bergen skulle de vanligvis gjort seg klare til det store vårslippet av cruiseturister – med et jevnt trøkk utover tidlig vår og sommer.

Nå håper de ansatte på at norske turister vil redde salget – og at godt vær skal sikre feriepengene.

– Det er jo bedring å spore, heldigvis. Nå er vi tilbake med omtrent full bemanning, om enn med noe reduserte åpningstider. Men det er fortsatt usikkert, det kan bli nye runder med permitteringer enten før eller etter sommeren, sier tillitsvalgt Petter Elde.

Som tror feriepengene skal komme i rett tid på kontoen.

– Blir det fint vær, så går det bra. Dårlig vær, så kan det være vi sliter. Men vi har nettopp begynt å ta inn folk, så dette er ikke noe vi har diskutert så mye ennå. Vi satser på at det løser seg før det blir et problem, sier Elde.

Mister gulldagen

Men han skulle gjerne sett at 17. mai ikke ble avlyst. Det er årets store salgsdag.

– Den har alltid vært god. Den tilsvarer nesten en hel vintermåneds omsetning. 100-150.000 kroner i alle fall, kanskje betydelig mer, sier Elde.

Også i Oslo skulle de gjerne hatt gulldagen som 17. mai er.

– For oss betyr det at vi mister 350.000 kroner i omsetning. Det er den beste dagen i året, over dobbelt det en varm sommerdag gir oss, sier Anita Christiansen, som driver Narvesen-kiosken ved Nationaltheatret i hovedstaden.

Sakte tilbake – feriepengene sikret

Nesten alle ansatte er permitterte, og eieren jobber selv lange dager.

– I dag var det første dagen jeg tok inn en permittert, sånn sett er det tegn på at det lysner. Men det går veldig sakte, og om jeg skal være realist så tar det nok lang tid før vi er tilbake til normalen, spår Christiansen.

FERIEPENGENE ER SIKRA: Anita Christiansen merker at det snur – men det går sakte. Foto: Martin Guttormsen Slørdal

Som forsikrer at det er nok penger i kassa til å sikre feriepenger til sine 17 ansatte.

– Pengene er allerede avsatt, så det har vi ikke noe problemer med hos oss.

Det er noe alle kjøpmenn i Narvesen-systemet har gjort, bekrefter Marit Sælid Johannessen, kommunikasjonsdirektør i Reitan Convenience Norway, overfor HK-Nytt.

– Samtlige av våre kjøpmenn har allerede avsatt feriepenger som skal utbetales til deres ansatte for 2020, og disse midlene vil ikke bli brukt til andre formål. Medarbeiderne i alle butikker vil følgelig få utbetalt feriepenger de har krav på også i år.

NHO: – Gjelder en av fire bedrifter

Selv om kioskene har det ekstra tungt, så gjelder uroen rundt feriepenger også for mange andre bransjer.

I nær en firedel av norske bedrifter står feriepengene til de ansatte i fare, ifølge en undersøkelse besvart av 4.088 NHO-medlemmer.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier til Dagens Næringsliv at tallene gjør inntrykk og at feriepengeproblematikken er noe hovedorganisasjonen har grublet på lenge.

– Dette er penger som tilhører de ansatte, og premisset for en eventuell ordning må være at pengene havner hos dem og ikke stopper i bedriften, selv om bedriftene som er i denne situasjonen nok har behov for mer likviditet, sier han.

Hva om pengene ikke kommer?

Hva gjør man så da, om feriepengene uteblir? Det er flere muligheter, og det er vanskelig å komme med noen allmenne råd, sier Espen Strandhus, faglig sekretær i HK.

Det viktigste først: Om lønn og feriepenger uteblir, så bør man som ansatt etterspørre dette så tidlig som mulig.

– Ellers er det mulig å inngå en avtale (skriftlig) med arbeidsgiver om å utsette betaling av feriepenger. Det er en risiko i det å gamble på at arbeidsgiver er i stand til å betale senere, så vi er veldig forsiktig med å anbefale dette, da arbeidstaker kan ende med å jobbe gratis i lengre perioder, sier Strandhus.

En annen mulighet er å rette lønnskrav og i ytterste konsekvens begjære egen arbeidsgiver konkurs. Da vil man være sikret i lønnsgarantifondet, men også der ligger det en del begrensninger. Da risikerer man også å miste egen arbeidsplass.

Det er med andre ord ingen fasit som gjelder alle.

– Våre råd til medlemmer er individuelle, men et generelt råd er å ha god dialog med arbeidsgiver og tillitsvalgte. Og, er man usikker på hvordan man skal agere når lønn og feriepenger uteblir, ta kontakt med tillitsvalgt eller oss, sier Strandhus.