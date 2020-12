Av Helge Rønning Birkelund / FriFagbevegelse

Industrimekaniker Kevin Midling (23) var permittert i seks måneder etter at koronapandemien satte inn.

Siden det ikke er feriepenger på dagpenger, lå det an til en fattig feriemåned for Kevin når fabrikken tar sommerferie. Det ville kollegaene gjøre noe med.

I det lokale lønnsoppgjøret ble fagforeningen og ledelsen enige om å sette av 100 kroner for hver dag de ansatte ved bedriften var permittert. Det var Fædrelandsvennen som omtalte dette først.

– Dette er solidaritet i praksis, sier Kevin Midling til FriFagbevegelse.

– Det er betryggende å få hjelp av kollegaene. Det gjør noe med samholdet på arbeidsplassen også. Dessuten trengs pengene, sier unggutten, som nettopp har kjøpt nytt hus og dermed er i ferd med å etablere seg.

Feriepenger for dagpenger ble fjernet det første året statsminister Erna Solberg (H) var statsminister. Fra 2015 ble det ikke opptjent feriepenger for dagpenger, og sommeren 2016 ble det ikke utbetalt feriepenger til ledige og permitterte.

Opposisjonen på Stortinget forsøker å gjeninnføre dette, men møter motbør. Totalkostnaden er drøye tre milliarder kroner, på et budsjett med et utgiftstak på 1.515 milliarder kroner.

Onsdag behandles budsjettet for Arbeids- og sosialdepartementet i Stortinget.

Urettferdig kutt

Kjettingfabrikken Nøsted & i Mandal har hatt 50 ansatte permittert i kortere eller lengre perioder.

Markedet falt helt sammen i mars da koronaen rammet.

Klubbleder Freddy Christensen mener det er urettferdig at regjeringen har kuttet feriepenger for dagpenger. Derfor spurte han sin egen klubb om det var noe de kunne gjøre for de permitterte.

Da fagforeningen, med tilhørighet i Fellesforbundet, skulle forhandle den lokale delen av lønnsoppgjøret, tok tanken form.

Ledelsen støttet ideen, og bidro ekstra til potten.

Oppgjøret endte med et påslag av det lokale tillegget som skulle gå til de permitterte, med 100 kroner dagen til hver av de permitterte.

– Det er mange familier som kommer til å slite ekstra til sommeren. Mange kommer til å mangle penger til å betale regninger til sommeren, sier Freddy Christensen, som ikke er i tvil om at dette var en riktig avgjørelse.

– Det gjør meg godt å vite at et stort flertall av de ansatte støtter avgjørelsen, og at vi står helt sammen om det, sier han til FriFagbevegelse.

– Dette er ingen politisk sak for min del. Det handler mer om solidaritet. Hver krone teller. Likevel er jeg glad for at saken nå kommer på Stortinget, sier Freddy Christiansen.

– Vi er jo medlemmer av Fellesforbundet, og del av et fellesskap. Det føles godt å vite at vi som ikke har vært berørt, kan hjelpe de som er dårligere stilt, sier han.

Freddy Christensen er klubbleder for Fellesforbundet ved Nøsted &. Han er stolt over sine kolleger som viser solidaritet i praksis. Foto: Håvard Sæbø

Nøsted Kjetting AS går rimelig bra, men de ansatte ligger ikke akkurat på lønnstoppen. De fleste tjener rundt 100.000 under det som er en gjennomsnittlig årslønn i Norge.

Kevin mistet litt over 20 prosent av lønna i et halvt år da han var permittert. I tillegg mistet han altså opptjeningen av feriepenger den samme perioden.

Statsminister Erna Solberg har uttalt at hun som politiker må gjøre et valg. Hun har valgt å prioritere jobber istedenfor velferdsordninger, samt å sikre at de som er på dagpenger også får dagpenger gjennom sommeren.

Heidi Nordby Lunde (H) forsvarer også vedtaket fra 2015:

– Dagpenger skal være en midlertidig inntektssikring ved ledighet mellom to jobber. Feriepenger er basert på tvungen sparing gjennom at arbeidsgiver må holde tilbake lønn for å utbetale som feriepenger. Vi holder ikke igjen dagpenger som du får igjen når du tar ferie, har hun uttalt tidligere til FriFagbevegelse.

Hun innrømmer at hun skjønner dette føles vanskelig for de permitterte.

Men det hjelper altså ikke Kevin, når arbeidsplassen hans stenger ned i hele juli.

– I prinsippet straffes de permitterte dobbelt. Først blir de permittert. Så mister de feriepenger til sommeren. Det er selvsagt en glede å ha fått tilbake jobben, men den gleden betaler ikke regningen, sier Freddy Christensen.

Selv kommer Kevin til å få 12.000 kroner ekstra til sommeren på grunn av denne avtalen. Det gjør det litt lettere å se fram til ferien i juli.

Kevin Midling var permittert i seks måneder på grunn av koronapandemien. Det gjør at han mister halve grunnlaget for feriepenger til sommeren. Takket være klubben ved Nøsted & får han mye av dette i feriepenger likevel gjennom de lokale forhandlingene. Foto: Håvard Sæbø

Solidarisk klubb

Christensen understreker at klubben ikke hadde fått gjennomført dette uten et godt samarbeid med ledelsen, og ekstrabidraget fra bedriften. Selv om støtten var stor, innrømmer han at ikke alle var enig i prioriteringen. Selv om bedriften økte potten på grunn av den solidariske handlingen, gikk det litt på bekostning av det generelle tillegget til hver enkelt.

Andrekandidat til Stortinget for Arbeiderpartiet i Vest-Agder, Kai Steffen Østensen, roser klubbleder Christiansen og hans medlemmer:

– Dette betyr mye for dem som har vært permittert. Det er betryggende å få litt hjelp når de trenger det. De har tross alt mistet halve feriepengegrunnlaget. Dette hjelper, men burde vært helt unødvendig. Det er ikke gitt at alle har en klubb som stiller opp til de grader som her, sier Kai Steffen Østensen til FriFagbevegelse.

– Dette er med på å øke forskjellene i landet. Det går helt i feil retning. Freddy og gjengen hans fortjener en stor klapp på skulderen. De skaper trygghet for sine ansatte og gjør en vanvittig viktig jobb, legger han til.

Daglig leder ved bedriften, Bjørge Reiersen, sier at ledelsen forsøker å ha et godt samarbeid med de ansatte.

Klubben var bekymret for de permitterte som ikke får feriepenger til sommeren, sier han til FriFagbevegelse.

– Det er fellesskapet som har brakt oss gjennom denne krisen. Men de som har vært permitterte har tatt en større byrde enn andre. Å gi de litt ekstra feriepenger er en lokal avgjørelse tatt i fellesskap mellom ledelsen og de ansatte, sier Reiersen til FriFagbevegelse.

Christensen skryter også av samspillet med ledelsen. Da det ble klart at noen måtte permitteres, fikk de litt ekstra tid før de gikk ut i permisjon. De beholdt alle sine pensjonsrettigheter. Og midt i permitteringstiden fikk noen komme tilbake tre-fire dager for ikke å falle helt utenfor.

Ikke nødvendig

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener at Erna Solberg og høyrepartiene i regjeringen burde skamme seg nå.

– Det står respekt av det kollegene gjør her. Det er solidaritet i praksis. Men det skulle vært unødvendig. Det store fellesskapet overtok for lenge siden det ansvaret som lå i de gamle sykekassene og arbeidsløshetskassene på hver enkelt bedrift. Vi kan ikke få byttet ut denne regjeringen fort nok, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre blir berørt av at kollegene gjør dette og stiller opp.

– Det har jeg veldig stor anerkjennelse og respekt for. Men samtidig vil jeg si at det skulle ikke vært nødvendig. Da høyreregjeringen avviklet feriepengene i 2015 var det såpass få permitterte at det ikke ble noen stor sak. Men neste sommer kan det bli mellom 250 og 300 000 som kan komme til å få en sommer uten feriepenger, sier Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse.

Dette burde være unødvendig, mener klubbleder Freddy Christensen, tidligere permitterte Kevin Midling og andrekandidat ved stortingsvalget for Ap i Vest-Agder, Kai Steffen Østensen. Foto: Håvard Sæbø

På det meste var det 400 000 permitterte eller ledige i forbindelse med koronapandemien.

Støre påpeker at mange kan komme til å få tre trøkker. Først ble de permittert i mars eller april, så fikk de jobben tilbake før de igjen ble permittert i høst. Så får de ikke feriepenger til sommeren.

– Har de stått utenfor arbeidslivet store deler av året, og er tilbake i jobb til sommeren, blir det lite penger til ferieturer for mange, påpeker Støre.

Både stortingsgruppa til Høyre og den politiske ledelsen i Arbeids- og sosialdepartementet har fått tilbud om å kommentere saken, men har ikke hatt mulighet til å gjøre det.

