Kavli involvert i britisk dyrevernsskandale

Forrige helg slapp dyreaktivistgruppen Surge opptak fra gården hvor geiter ble sparket, slått og kastet i veggen, skriver TV 2.

– Jeg syns det er helt forferdelig. Det er vanskelig å finne ord. Det er fryktelig vondt, sier konsernsjef Erik Volden i Kavli-konsernet til kanalen.

Det norske matvarekonsernet har trukket tilbake produktene fra St. Helens Farm, som kun selges i Storbritannia, fram til en granskning av gården er over. Samtidig lover konsernet å komme til bunns i saken.

– Denne hendelsen skal vi bruke videre for å se hva mer vi kan gjøre fra vår side for å ta større ansvar og kontrollere at ting faktisk gjennomføres. Vi må ta større ansvar enn vi har gjort tidligere. Slikt kan ikke skje, sier Kavli-sjefen.

St. Helens Farm opplyser at tre av de avbildede ansatte har blitt sagt opp og at gården ikke vil brukes av selskapet i fremtiden.

