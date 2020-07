Av Ida Bing, FriFagbevegelse

Flere ansatte i kantineselskapet Coor opplevde å få feil utbetaling av lønnskompensasjon, etter at arbeidsgiver sendte inn feilaktig innrapportering om lønn.

Camilla Høyvik er tillitsvalgt ved Equinors kantine på Forus utenfor Stavanger.

– Vi hadde jo folk som fikk under femti prosent av hva de tjente på en dag, sier hun til FriFagbevegelse.

Arbeidsgiver må rapportere

Regjeringen innførte ordningen med lønnskompensasjon for å sikre permitterte full lønn, hvor arbeidsgiver også fikk færre dager med lønnsplikt. Ordningen trådte i kraft 20. mars.

Det er arbeidsgiver som må sende inn opplysninger til Nav for at de ansatte skal få utbetaling.

For Høyvik og de andre som ble permittert før 20. mars, hadde arbeidsgiverne i Coor fire dager med lønnsplikt - de resterende dagene ble dekket av kompensasjonsordningen.

Da lønnskompensasjonen etter hvert tikket inn på kontoen til de permitterte, oppdaget de ansatte en stor feil: De fire dagene med full lønn var riktig regnet ut. Men for de resterende dagene med kompensasjon, fikk samtlige langt mindre utbetalt.

– Vi har folk hos oss som ble permittert den 13. mars og som fortsatt ikke har fått dagpenger godkjent. Så jeg skjønner at mange ble overrasket da de fikk mindre enn de skulle, sier Høyvik.

Feil utregning

Ved kantina er de over ti ansatte som har fått feil utbetaling.

Som tillitsvalgt fikk Høyvik vite om langt flere ansatte i Coor som hadde opplevd flere feil.

Noen av utbetalingene viste seg å være langt mindre enn en vanlig dagslønn.

Høyvik forteller at hun tok affære og ringte Nav, som hadde sendt ut kompensasjonen til de ansatte.

– Nav sa at det var rart de ikke fikk riktig utregning. De var overrasket over at arbeidsgiver ikke hadde klart og forstå dette. Reglene er tydelige, mener Høyvik.

På Nav sine informasjonssider om ordningen står det at lønnskompensasjonen skal beregnes på samme måte som sykepengegrunnlaget, med mindre det står andre bestemmelser i tariffavtale.

Om ikke det finnes et slikt sykepengegrunnlag, kan arbeidsgiver beregne lønn hver dag basert på avtalt årslønn eller månedslønn, noe som vil si et gjennomsnitt på 21,67 arbeidsdager i måneden, eller 260 arbeidsdager i året, hvis en deler på årslønn.

Misforståelse om 3 måneder

Ifølge Høyvik hadde arbeidsgiver basert lønnskompensasjonen på de siste tre månedene den ansatte hadde jobbet.

For de permitterte vil det si desember, januar og februar.

– Sikkert 99 prosent i vår bransje har fri i jula, alle stenger, både i hoteller og restauranter. Du skal jo ikke ta med ferie når du regner ut, sier Høyvik.

Høyvik peker på at feilrapporteringene har dreid seg om lønn, men at det er tatt med ferie, fri og sykedager, som igjen gjør at ansatte har fått for lite utbetalt.

Beklager feil

Nå har arbeidsgiver rettet opp i feilen og sendt inn ny dokumentasjon til Nav.

Coor bekrefter overfor FriFagbevegelse at de hadde lagt tre måneders inntjening til grunn, og at de ikke hadde satt seg godt nok inn i ordningen:

«Vi har alle gått igjennom noen krevende og spesielle måneder der situasjonen har endret seg raskt, og det har vært mye ny informasjon å sette seg inn i. Vi har så godt som mulig forsøkt å tilpasse oss og jobbe best mulig med de ressursene vi har», skriver finanssjef i Coor, Jarle Molde, i en e-post til FriFagbevegelse.

Molde skriver videre:

«I dette tilfellet skjedde det dessverre en feil, og vi har beklaget dette til de av våre kollegaer det gjelder. Ny informasjon er overlevert til Nav og vi håper derfor at dette ordner seg fort.»

Nå venter de ansatte på ytterligere en utbetaling fra Nav, ettersom arbeidsgiverne i Coor har rapportert inn de nye opplysningene.

Kritisk til hvordan ordningen legges opp

Nå som de har gått bort fra å legge de siste tre månedene til grunn, forventer Høyvik at de ansatte får den fulle lønnen de har krav på utbetalt.

Hun er likevel kritisk til at mange arbeidsgivere nå sitter med viktig innrapportering, som de ikke vet hvordan de skal føre inn riktig.

– Ferie er gyldig fravær, men det har ikke mange arbeidsgivere skjønt.

– Og dette med tre måneder er bare tull. Du skal ta utgangspunkt i en årslønn. Reglene på Nav er tydelige, legger hun til.

Høyvik opplever at det er de ansatte som ofte må stå på sitt og kreve riktig utbetaling. Slik burde ikke systemet vært lagt opp, mener hun:

– Mange reagerer, fordi dette er jo ikke arbeidsgivers penger. Hvorfor kunne de ikke bare ringt til Nav den dagen, om de var i tvil?

Hun mener mange ansatte kan være redd for å ta opp dette med arbeidsgiver, hvis det er mistanke om feil utbetaling. Hun viser særlig til små bedrifter med få ansatte, hvor det er færre tillitsvalgte og vanskeligere å ta opp hendelser med sjefen.

– Jeg tror ikke alle sjekker dette. For dette er vanskelig å forstå. Vi har også mange utenlandske i bransjen, og ikke alle forstår det med at Nav overtok betalinger fra den 20. mars.