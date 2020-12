Kan slippe karantenehotell hvis du har et egnet sted å være

Saken oppdateres

Denne helgen skapte fulle karantenehotell kaos på Gardemoen. Nå sier Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NRK at det er mulig å slippe karantenehotell dersom du kan dokuemntere at du har et egnet sted å være når du kommer fra utlandet.

– Hovedregelen er at den skal gjennomføres på hotell, men hvis man eier eller leier bolig, eller disponerer annet egnet sted, så kan man gjennomføre karantenen der, sier Mæland til NRK.

Mæland gjentar at det viktigetse med reglene er at personer som kommer reisende fra et rødt land, holder seg i karantene.

Dette er kriteriene som må dokumenteres, dersom du skal slippe karantenehotellet:

Enerom

Tilgang til eget toalett

Tilgang til eget kjøkken eller matservering



Dersom man skal tilbringe karantenen på et annet sted enn hotell, må man skrive under på et skjema der man bekrefter at karantenestedet er «egnet». Hvis man ikke følger reglene, risikerer man en bot.

Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge kan være i karantene på samme oppholdssted.