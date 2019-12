Av Eirik Dahl Viggen, FriFagbevegelse

Arendal fengsel Kleivgrend avdeling er et åpent fengsel med 28 plasser på lavt sikkerhetsnivå. Det er mye brukt i siste del av soningsforløpet, ofte som forberedelse på soning med fotlenke. Nedtrapping av kontroll, og gradvis økt frihet og tillit har vært kriminalomsorgens metode for å rehabilitere personer dømt for til dels alvorlige lovbrudd. Til våren stenges skogfengselet.

Kallmyr: Uaktuelt for drapsmenn med åpen soning

Justisminister Jøran Kallmyr viste først til prognoser fra Kriminalomsorgsdirektoratet, om at det blir mindre behov for plasser på lavsikkerhet mens behovet på høysikkerhet øker. Før han så gjorde kjent regjeringens syn på straffegjennomføring:

– Vi kan ikke ha en situasjon om noen år der voldtektsforbrytere som burde vært inne i høysikkerhetsfengsel soner på en åpen anstalt, sa Kallmyr fra Stortingets talerstol.

– Det er sikkert noe Arbeiderpartiet liker i forhold til sin tankegang om kriminalomsorgen. Men jeg synes ikke at folk som har begått drap skal sone på åpen soning, sa Kallmyr.

Han går dermed imot et til nå rådende prinsipp i norsk straffegjennomføring, der siste del av en lengre dom så sant mulig bør gjennomføres på lavere sikkerhetsnivå, med tanke på overgangen til et liv utenfor murene.

Så langt i 2019 har regjeringen lagt ned seks fengsler på lavere sikkerhetsnivå:

• Søndre Vestfold fengsel, Sandefjord avdeling (13 plasser)

• Hassel fengsel (26 plasser)

• Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling (70 plasser)

• Nordre Vestfold fengsel, Hof avdeling (109 plasser)

• Bergen fengsel, Osterøy avdeling (31 plasser)

• Arendal fengsel, Håvet avdeling (13 plasser)

Statsråden viste også til plassberegningen for det nye høysikkerhetsfengselet Agder fengsel som fra åpningen i 2020 forutsetter at fengselet i Kleivgrend avvikles.

Ap: – Katta er ute av sekken

– Der kom katta ut av sekken, svarte Lene Vågslid, som sitter i Stortingets justiskomité for Arbeiderpartiet.

– Hvis justisministeren vet hvem som soner på Kleivgrend i dag, eller på de andre åpne fengslene, så er det en veldig mangfoldig innsattbefolkning, påpekte Vågslid.

– Justisministeren har rett, vi ser ulikt på straffegjennomføring. Da må jeg nesten spørre, mener justisministeren det han nettopp sa? At personer dømt for drap eller voldtekt ikke kan sone på en anstalt som Kleivgrend? Er det en endring i politikken, vil jeg ha bekreftet det nå.

Kallmyr viste til en endring i hva folk har blitt dømt for, i retning grovere forbrytelser.

– Skal vi da ha en politikkendring for å bevare lavsikkerhetsplasser, hvor vi sier at flere som har begått alvorlige forbrytelser som før skulle sonet på høysikkerhet nå skal sone på lavsikkerhet fordi vi ønsker å ta vare på fengslene med lav sikkerhet? Det er en utvikling jeg ikke ønsker å gå inn for. Jeg ønsker at de som skal sone på høysikkerhet, fortsatt skal sone på høysikkerhet, sa Kallmyr.

Tidligere justisminister for Frp, Anders Anundsen, har i rollen som kommunikasjonsrådgiver for Fyresdal kommune gitt justiskomiteen argumenter for å bevare fengselet. Det samme har Frps representant fra Telemark, Bård Hoksrud. Det har gjort lite inntrykk på justisministeren fra samme parti.

– Maraton av nedleggelser

– Dersom Kallmyr mener dette, så betyr det at for eksempel drapsmenn skal sone 12 år på Ullersmo for så å settes rett ut på gata. Dette er overføring av risiko fra fengsel til våre nabolag. Det er svært alvorlig når dette kommer fra statsråden, i praksis betyr det at han vil legge ned Bastøy, sier Maria Aasen-Svensrud (Ap) til NFF-magasinet.

Bastøy fengsel anses av mange som norsk kriminalomsorgs utstillingsvindu, hvor innsatte ferdes fritt og arbeider på ei øy ytterst i Oslofjorden. Fengselet er hyppig besøkt av forskere og representanter for andre lands fengselsvesen.

– Frp og Høyre-regjeringen ønsker å endre norsk kriminalomsorg. Neste gang noen av medlemmene av regjeringspartiene besøker Bastøy så foreslår jeg at dere tydelig og klart sier at dette fengselet har høyreregjeringa ikke behov for, sa Aasen-Svensrud fra Stortingets talerstol i går.

2019 startet med et maraton av nedleggelser, ifølge Aasen-Svensrud, da seks åpne fengsler ble nedlagt. Hun viste til regjeringens harde kutt inn i kriminalomsorgen. Pålagte innsparinger har svekket innholdet i fengslene, mener hun: rusmestringsprogrammene, arbeidsdriften og andre meningsfulle aktiviteter. Ifølge Ap-representanten øker det faren for ulovlig isolasjon, av den sorten Sivilombudsmannen påpekte i en særskilt melding til Stortinget i sommer.

– Regjeringens politikk i kriminalomsorgen fungerer som å hogge skog. Det går sabla fort å få den ned, men å få den opp igjen kommer til å ta tid, konkluderte Aasen-Svensrud.

Frida Melvær (H) forsvarte at Norge fortsatt har verdens beste kriminalomsorg. Hun viste til flere satsinger på tilbud rettet mot innsatte med rusavhengighet og psykiske lidelser.