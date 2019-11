– Nav-sakene er et spektakulært uttrykk for feil som også kan finnes i mange andre forvaltningssaker, sier Eriksen ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo til Dagbladet.

Han sier nordmenn har skjulte rettigheter gjennom EØS-avtalen, som vi ikke er klar over, fordi de er vanskelig å finne i lovverket. Det kan bety at det blir gjort vedtak på flere områder i strid med de rettighetene folk har.

Ett eksempel er rettighetene pasienter har til å kjøpe tjenester på tvers av landegrensene i EU. Pasientrettighetsdirektivet er en del av EØS-avtalen og gjør at norske borgere kan velge behandling i EU når fristen for behandling er utløpt. Utgiftene til behandlingen er det norske myndigheter som skal betale for, påpeker professoren.

– Det er alvorlig at pasientrettighetsdirektivet ikke er blitt gjennomført slik at pasientenes rettigheter kommer tilstrekkelig klart fram i lovgivningen, sier Eriksen.

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet er et annet eksempel. Rettigheter som tidsfrister for å få godkjent en utdanning er ikke uttrykt i det norske lovverket.