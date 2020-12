Av Kjersti Busterud / NTB

– Jeg har alltid elsket å bake pepperkaker før jul. Det er julas høydepunkt rett og slett, forteller Marit Hovland.

I høst kom hun med boka «Pepperkaker», der hun viser et stort mangfold av måter å bake pepperkaker på, enten det er å steke dem i krumkakejernet eller lage dekorative figurer med vakre mønstre i melisglasur.

Hun baker pepperkaker med familien hvert eneste år.

– De siste årene er det tantebarna mine som er favorittmedbakerne. Vi samles hvert år hjemme hos foreldrene mine, og alle er med, enten de er 2 eller 70 år. Det er nettopp det jeg synes er så gøy med pepperkaker, at det passer for alle aldre, påpeker hun.

Les også: Godt for øyet, godt for ganen (+)

Bakes av flest

Hovland er ikke alene om å ha juletradisjoner knyttet til pepperkaker. En spørreundersøkelse Opplysningskontoret for brød og korn og Matprat utførte i oktober i år, viser at pepperkaker er den julekaken som både bakes og kjøpes av flest nordmenn.

47 prosent svarte at de kjøper pepperkaker, mens 36 prosent svarte at de baker pepperkaker. Neste kake på lista er krumkaker, som bakes av 28 prosent.

– Pepperkaker er noe vi koser oss med helt fra november og fram til jul. De andre kakene er i større grad forbeholdt høytidsdagene, forteller daglig leder for Opplysningskontoret for brød og korn, Torunn Nordbø.

– Pepperkaker er dessuten morsomt og enkelt å bake sammen med barn. At mange selger ferdig pepperkakedeig, gjør det enda enklere å bake pepperkaker, sier hun.

At pepperkaker er såpass populært, er kanskje litt paradoksalt. På spørsmål om hvilken julekake nordmenn liker best, er det nemlig kransekaken som faller mest i smak, med pepperkaker og krumkaker på delt andreplass.

Saken fortsetter under bildet.

Daglig leder for Opplysningskontoret for brød og korn, Torunn Nordbø, har tall på at nordmenn både kjøper og baker mest av pepperkaker. Foto: Brodogkorn.no

Les også: Helseministeren og ektemannen med julekort: – Vi kan ikke ta oss selv så høytidelig!

Lett å like

Matkulturverner og kokebokforfatter Bodil Nordjore sammenligner pepperkaker med wienerpølser.

– Pepperkaker er lett tilgjengelige og har en smak alle kjenner, slik som wienerpølser. Smaken av pepperkaker vekker dessuten følelsen av jul. Og de lukter jul også, hjemlig og godt, sier hun.

Hun tror populariteten har å gjøre med at pepperkaker er ukomplisert å lage, og derfor lett tilgjengelig.

– Nå kan du til og med få kjøpt ferdig deig. Pepperkakene regnes som hjemmebakt selv om deigen er kjøpt, og man kan klappe seg selv på skulderen med at man i det minste har bakt ett slag til jul, sier hun. Og legger til at pepperkaker gjerne er det man tyr til i barnehager og skoler også.

– Pepperkakebaking er dessuten en fin familieaktivitet. Man kan lage figurer, pynte med melis og nonstop og henge hjemmelagde hjerter i vinduet. Pepperkakebaking er også hyggelig å invitere inn til som en felles førjulsaktivitet, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

Marit Hovland lager pepperkaker som ikke bare er gode, men også vakre. Her med både kjede og øredobber av pepperkaker. Foto: Marit Hovland

Korte tradisjoner

Selv om pepperkaker i dag er den mest bakte julekakesorten, er den slett ikke den med lengst tradisjoner.

– Aller først kom krumkaken og andre kaker stekt i jern. Det første krumkakejernet kom allerede på 1500-tallet, forteller Nordjore.

Med stekeovnens inntreden på norske kjøkken fra andre halvdel av 1800-tallet, ble det mulig å lage langt flere kakeslag – som pepperkaker.

– Men sirupssnippene kom før pepperkakene. Pepperkaker ble ikke vanlig før på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, forteller hun.

Nordjore er født i 1959, og bakte ikke pepperkaker da hun var liten.

– Men vi kunne ha både sju og ti og tretten av andre slag, sier hun.

Hun håper at også dagens barn kan bli introdusert for et litt større mangfold av julebakst. Og tror at småkakene er på vei tilbake.

– Mat har til alle tider vært knyttet til status. Nå er det status med mat som tar tid, og det gjør småkakene. De som er mest interessert i å bake nå, er gjerne unge og høyt utdannede damer, som lager sorter som Sarah Bernhardt og fine makroner. Det er «in» å bake litt krevende småkaker. Gjerne noe nytt som ikke alle har, sier hun.

Les også: Hva husker vi fra 2020? Dagsavisen oppsummerer nyhetsåret – selvsagt på Teams (+)

Pepperkakekunst

Marit Hovland har tatt pepperkakebaking til et nytt nivå, og lager kunstferdige figurer som like gjerne kan brukes til pynt som mat. Hun har til og med laget smykker av pepperkaker. Så har hun da også vokst opp med en mor som lagde pepperkaker utenom det vanlige.

– Veldig ofte ble julegavene til folk produsert under pepperkakebakingen. Hun lagde en ukulele i full størrelse med lakrislissestrenger, og Scrabble som man faktisk kunne spille med, med alle de små bokstavbrikkene. Så det er vel mamma sin skyld at jeg har blitt bitt av pepperkakebasillen, sier hun.

Fra barndommen husker hun aller best et pepperkaketog, laget til femårsdagen hennes i mai.

– Toget hadde en vogn til hver gjest, fylt med godteri. Den eldste broren min har bursdag 1. juledag, og fikk dermed alltid knuse pepperkakehuset i barnebursdagen sin. Det syntes jeg var litt urettferdig, og derfor ble hele nabolaget overrasket med lukten av nystekte pepperkaker i mai. Men jeg må innrømme at jeg nå synes pepperkakebaking skal holde seg til førjulstiden, sier hun.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.