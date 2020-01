Jonas Gahr Støre tatt i billettkontroll

– Appen min funker ikke. Når jeg trykker på knappen for å betale, så funker den ikke. Likevel fikk jeg gebyr, sier leder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet til Dagens Næringsliv.

Avisen var tilfeldigvis til stede på jakt etter billettkontrollører i Oslo da de møtte Ap-lederen. Støre bekrefter overfor avisen at han ble ilagt gebyr, fordi han ikke kunne vise gyldig billett.

Støre kom fra Danmark torsdag morgen. Han tok deretter T-banen fra Jernbanetorget til Stortinget.

– Appen funger vanligvis helt fint, men i dag låste den seg sånn at jeg ikke fikk kjøpt billett. Da burde jeg gått av T-banen, men jeg håpet at den skulle samarbeide bedre underveis. Det gjorde den altså ikke, og dermed ble det en vel dyr tur, men det får jeg tåle, sier Støre til NTB.

Billettkontroll på T-banen utføres av Sporveien, på vegne av Ruter. Det koster 950 kroner dersom man blir tatt i å reise uten billett hvis man gjør opp på stedet. Det blir 200 kroner dyrere dersom man velger å betale med faktura.

Hadia Tajik tatt tidligere

Støre er imidlertid ikke den første Ap-toppen som har blitt tatt uten billett på T-banen i Oslo.

I 2017 ble Ap-nestleder Hadia Tajik stoppet uten gyldig billett, men slapp gebyr.

Lederen av Stortingets justiskomité hadde deltatt i NRKs «Politisk kvarter». På Stortinget T-banestasjon ble hun stoppet i billettkontroll, skrev VG.

– Det er dessverre riktig at jeg ikke hadde kjøpt billett da jeg tok T-banen fra Majorstuen til Stortinget etter å ha deltatt på «Politisk kvarter» på NRK i morges. Jeg glemte det rett og slett, og jeg beklager det. Jeg innså tabben da jeg ankom Stortinget stasjon og meldte meg selv til billettkontrollørene, sa Tajik til avisen.

Tajik slapp unna gebyr i dette tilfellet. Pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter forklarer:

– Billettkontrollørene gjør en vurdering på stedet. Hvis de ser på kjøpshistorien på appen at vedkommende har betalt billetter jevnlig, men at han eller hun har glemt å betale akkurat i dag, så kan kontrolløren gjøre en vurdering av at dette var et hendelig uhell og gi mulighet for å kjøpe billett og slippe gebyr, sa Dahl Johansen til VG.