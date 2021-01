Jobbet 72.315 timer overtid i Helsedirektoratet og FHI

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) erkjenner at arbeidsmiljøloven om hvor mange overtidstimer det er tillatt å jobbe, ble brutt i fjor.

– Generelt må vi si at det har forekommet brudd på disse bestemmelsene, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI.

– Vil dette få noen konsekvenser?

– Det er det formelt sett opp til Arbeidstilsynet og/eller vårt fagdepartement å vurdere, svarer Knudsen.

Les også: Millionledere yngler i FHI

14 ganger mer

Selv om det kan gjøres unntak er grunnregelen at arbeidsgivere ikke kan pålegge mer enn inntil 200 timer med overtidsarbeid i løpet av 52 uker, går det fram av Arbeidstilsynets nettsider.

Det holdt på ingen måte for hverken Helsedirektoratet eller FHI i 2020.

I Helsedirektoratet ble det registrert 30.586 timer med overtid, mot 8.386 overtidstimer året før. 39 medarbeidere førte over 200 overtidstimer. 12 av dem hadde mer enn 400 overtidstimer, får Dagsavisen opplyst.

Det blekner likevel sammenlignet med overtidsbruken i FHI. Der endte det med 41.729 overtidstimer i fjor, mot i overkant av 3.000 i 2019. Dermed ble det jobbet nær 14 ganger mer overtid i fjor.

– Det er snakk om svært mange timer for dem som har arbeidet mest. 18 ansatte har over 500 timer i løpet av 2020. Det er 41 ansatte som har arbeidet 300 timer eller mer som overtid, opplyser assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI.

Ikke overraskende forklarer både Helsedirektoratet og FHI den voldsomme veksten i bruken av overtid med koronapandemien.

– I hovedsak den operative håndteringen av pandemien: utbruddshåndtering, rapportering, utarbeidelse av veiledninger og råd til overordnede og politiske myndigheter samt kommunikasjonsarbeid til befolkningen på nett, i mediene og sosiale medier, utdyper Knudsen.

Les også: Stadig flere ledere får millionlønn, lavt lønnede Solvor må gå

Overtidsmillioner til ledere

Ledere er ikke omfattet av overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, men likevel fikk ledere i FHI rikelig overtidsbetalt for sin koronainnsats i fjor.

– Det ble åpnet for at ledere skulle få godtgjort overtid i tråd med hovedtariffavtalen for pålagt arbeid utover ordinær arbeidstid som er knyttet til pandemihåndteringen, forteller Knudsen.

– Som hovedregel ble det satt en øvre grense på muligheten for å få overtidsbetalt for 300 timer for ledere. En slik grense gjelder ikke øvrige medarbeidere. Det er således betalt overtid for 2.895 overtidstimer for ni ledere, fortsetter hun.

Til sammen fikk de ni om lag 2,7 millioner kroner i overtidsbetaling. Det utgjør i gjennomsnitt 300.000 kroner for hver av dem.

– Hvem defineres som ledere hos dere?

– Det er ansatte som har et linjelederansvar med personalansvar for ansatte, svarer Knudsen.

Det er i dag 79 slike lederstillinger i FHI, kan hun også opplyse.

Marc Gayorfar, tillitsvalgt for de FHI-ansatte organisert i Norsk Tjenestemannslag. Foto: FHI

– Mer enn 700.000 kroner

Denne definisjonen gir ikke et riktig bilde av det reelle antallet ledere i FHI, mener Marc Gayorfar, tillitsvalgt for de FHI-ansatte organisert i Norsk Tjenestemannslag.

– Det er per i dag 98 ledere i FHI med formelle direktør- og lederbetegnelser hvis du inkluderer direktører uten personalansvar, slik som Gun Peggy Knudsen selv. I tillegg er det allerede planlagt seks nye ledere i 2021. Da blir summen 104, sier Gayorfar.

Hvis dagens ledere uten personalansvar inkluderes, var det til sammen 12 av dem som fikk overtidsbetaling i fjor, og de fikk til sammen utbetalt mellom 4,5 og 5 millioner kroner, ifølge Gayorfar.

­– Enkelte ledere har fått mer enn 700.000 kroner hver i overtidsgodtgjørelse for mer enn 750 overtidstimer i 2020, forteller han.

Knudsen avviser Gayorfars leder-argumentasjon.

– Dette blir etter vår mening feil. Eksempelvis vil stillinger med fagansvar ikke nødvendigvis tilsi at man er definert som leder, påpeker hun.

Les også: Lønnsgalopp for jernbanedirektørene

Økende antall ledere

Det er likevel enighet om at antallet ledere har vært økende i FHI siden regjeringen iverksatte sin effektiviserings- og avbyråkratiseringsreform i 2015 med årlige ostehøvelkutt i budsjettene til statlige virksomheter. I de påfølgende årene ble antallet ansatte i FHI kraftig redusert som følge av det Gayorfar omtaler som «den feilslåtte ABE-reformen».

– I 2015 var vi 1.200 ansatte, men kun 71 ledere, fortsetter Gayorfar.

Det samsvarer med hva FHI tidligere har opplyst til Dagsavisen.

Knudsen bekrefter dessuten at det kan komme tre til seks nye lederstillinger i år.

– Det er organiseringsprosesser i gang som kan gi en økning i antall ledere, primært i enheter hvor lederspennet i dag er svært stort, slik at ledelseskapasiteten er en utfordring, forteller hun.

– Både vi i ledelsen og våre tillitsvalgte har vært opptatt av at ledere ikke skal ha for store enheter slik at oppfølgingen av den enkelte blir for vanskelig.

Les også denne: Unge i koronakrisen: – Det er ingen jobber å søke på (+)

Lønnstillegg på 115.000 kr

I tillegg til at enkelte ledere fikk overtidsbetalt, var det også ledere i FHI som fikk lønnstillegg utover det generelle lønnstillegget på 0,45 prosent i fjor. Det skjedde som følge av «forhandling på særskilt grunnlag», forteller Knudsen.

– Totalt fem ledere fikk slike tillegg, hvorav tre midlertidige tillegg. Tilleggene var fra 47.500 til 115.000 kroner, opplyser hun.

– Hvor mye tjener lederne i snitt nå?

– 985.206 kroner.

Ifølge Gayorfar er det totalt ti FHI-ansatte som han mener er å betrakte som ledere, som har fått slike tillegg, hvorav fire er midlertidige.

– I snitt har 13 prosent av lederne fått 71.000 kroner hver, sier han.

– Det er umusikalsk når lønnsforskjellen mellom de ansatte og ledere ved FHI i utgangspunktet er så skjev, og når de ansatte fikk kun få tusenlapper ekstra i sentralt oppgjør i 2020. I dag er det 43 ledere med mer enn 1 million kroner i lønn ved FHI, fortsetter Gayorfar.

27,5 millioner i overtid

Knudsen, på sin side, mener at lønnsforskjellene mellom lederne og de øvrige ansatte i FHI ikke er større enn i andre virksomheter.

– Ut fra vår definisjon av ledere er det 25 ledere som har 1.000.000 kroner eller mer i årslønn, og det er 24 som ikke inngår i våre ledertall som har mer enn 1.000.000 kroner.

– Hvor mye tjener de som dere ikke definerer som ledere nå?

– 683.458 kroner.

– Var det noen blant dem som fikk tillegg utover det generelle lønnstillegget på 0,45 prosent?

– Ja, i forhandlinger på særskilt grunnlag.

– 51 ansatte fikk slike individuelle tillegg, hvorav seks midlertidige tillegg. Tilleggene utgjorde fra 10.400 til 171.500 kroner, svarer Knudsen.

Ansatte som ikke er blant de 79 definerte lederstillingene, fikk dessuten utbetalt om lag 27,5 millioner kroner for 38.834 overtidstimer i fjor. Dagsavisen har ikke fått opplyst hvor mange av dem som fikk overtidsbetaling, men i gjennomsnitt utgjør overtidsutbetalingene om lag 30.000 kroner til hver enkelt.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

65 nye ansettelser

Til tross for den voldsomme bruken av overtid i fjor, så FHI seg samtidig nødt til å øke antallet ansatte igjen. Ved inngangen til desember 2020 hadde FHI 963 fast og midlertidig ansatte, mot 900 ett år før. I tillegg kommer de 79 stillingene som FHI definerer som lederstillinger.

– På grunn av budsjettkuttene har det vært nedbemanninger innenfor områder som nå oppbemannes igjen som følge av koronaen, mest innen smittevern, forteller Gayorfar.

Ifølge Knudsen kan rekrutteringsprosesser som FHI igangsatte i slutten av desember, totalt gi om lag 65 nye ansatte i løpet av vinteren og våren.

22 millioner i overtid i direktoratet

I likhet med FHI erkjenner også Helsedirektoratet at overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven ble brutt i 2020. Det er nå tatt grep for å bedre forholdene.

– Vi følger opp dette tett for å tilrettelegge for kontinuitetsplanlegging, avlasting, oppgavefordeling og kompetanseoverføring slik at høyt belastede medarbeidere får tatt ut fri. Dette jobber vi med på alle nivåer i organisasjonen, får Dagsavisen opplyst i en e-post fra Helsedirektoratet.

Også der ble det i fjor åpnet for at ledere kunne få betalt for overtidsjobbing som følge av pandemien. Hvor mye de fikk klarer ikke direktoratet å svare på, men totalt sett ble det utbetalt 22 millioner kroner for overtid til de ansatte.

Antallet ledere med personalsvar holdt seg på 39 gjennom 2020, men planlegges økt med to i år. Antallet øvrige ansatte økte fra 570 til 614 i løpet av fjoråret. I år kan antallet midlertidige ansatte bli noe redusert og antallet fast ansatte kan øke med fem, på grunn av omorganiseringer, får Dagsavisen opplyst.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.