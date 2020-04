Jobbet 25 år sammen med drapssiktede Tom Hagen: – Jeg måtte summe meg

Av Gunnar Larsen - ABC Nyheter

– Jeg fikk sjokk da jeg så at Tom Hagen var pågrepet. Innerst inne har jeg gått og fryktet at dette kunne skje, forteller Glenn Hartmann-Hansen til VG.

28. april ble Tom Hagen (70) pågrepet i en overraskende politiaksjon på åpen gate på Lørenskog. Hagens bil ble avskåret av flere politipatruljer i et boligstrøk. Deretter ble den styrtrike forretningsmannen arrestert av flere polititjenestemenn.

Nå er han siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen. Hun er fortsatt ikke funnet etter at hun forsvant 31. oktober 2018. Hagen avviser enhver befatning med konas forsvinning.

– Han er skuffet og overrasket. Kjennelsen vil bli anket, sier Holden til Dagbladet.

Var høyre hånd for en av Norges rikeste

For kolleger som har jobbet tett sammen med milliardæren i en årrekke, er den nye utviklingen i saken rystende.

Glenn Hartmann-Hansen er en av disse. I 25 år jobbet han i Tom Hagens eiendomsselskap, Tom Hagen Eiendom AS, der han både satt i styret og var daglig leder frem til han sluttet i februar 2018.

Nå sitter han igjen med flere spørsmål enn svar.

– Tirsdag måtte jeg rett og slett bare få summet meg, forteller han til VG.

Tom Hagen hadde i fjor en netto formue på 1,9 milliarder kroner. Han har vært på Kapitals liste over Norges 400 rikeste siden 1990-tallet og er nå på 164. plass.

– Det er tragisk. Jeg tenker på familien

I årenes løp har han gjort store penger innen eiendomsutvikling. Han er dessuten styreleder i en rekke selskap, ifølge Kapital, Dagens Næringsliv, BizWeb, NTB.

Tidligere Lørenskog-ordfører Åge Tovan og flere av Tom Hagens venner er blant de som nå har tunge dager. De kan ikke begripe at politiet har pågrepet rett mann. Tom Hagen beskrives som uvanlig rik, men ikke en som viste det utad.

– Det er tragisk. Jeg tenker på familien, på barna og barnebarna. Det er nesten det verste , sier Åge Tovan til Romerikes Blad.

– Hvorfor skulle han gjøre noe sånt?

Avisen har også snakket med Åge Mathisen, en nær venn av familien, som har vært på flere reiser sammen med Anne-Elisabeth og Tom Hagen.

– Det er et sjokk. Jeg skjønner det ikke. Hva er grunnen? Han er mangemillionær, har en fin familie. Hvorfor skulle han gjøre noe sånt? Politiet må jo ha funnet noe de holder skjult, ellers hadde de ikke gått ut sånn. Jeg håper jo, og tror ikke han er skyldig. Man vet jo aldri hvem som kan gjøre noe slikt, sier Mathisen.

– Bommer politiet nå, så er det jo et justismord

Dagbladet har snakket med Tom Nilsen, en av Tom Hagens aller nærmeste venner. Han har ikke merket seg noe unormalt med kameraten hverken før eller etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

– Jeg er i sjokk. Det er helt uvirkelig. Jeg prater med ham ofte og har aldri hatt noe slik mistanke mot ham. Det er farlig å si for mye, han er jo ikke dømt, men dette er utrolig tragisk. Om det viser seg at politiet har bommet nå, så er det jo et justismord. Det er jo et imperium som faller nå, sier Nilsen.

Bare én gang etter krigen skal en person som nekter straffskyld, ha blitt dømt for drap uten at liket av den døde er funnet, skriver Dagbladet torsdag.

– De var et lykkelig ektepar

Ekteparet Hagen hadde mange venner og felles bekjente. Savnet og uvissheten om hva som har skjedd med venninnen, preger venneflokken.

– De var et lykkelig ektepar. Jeg fatter ikke at han kan ha gjort det. Men det verste er at hun ikke er funnet . Barna og barnebarna burde hatt en grav å gå til, sier en nær venninne av Anne Elisabeth Hagen til TV 2. Hun ber om å få være anonym.

Tom Hagen er varetektsfengslet i fire uker og underlagt brev-, besøk- og medieforbud i hele perioden. Han må dessuten sitte isolert de to første ukene.

Nedre Romerike tingrett deler politiets syn på at Hagen er i en posisjon til å ødelegge mulige bevis. Politiets teori er at drapet trolig ble gjort i samarbeid med andre og at det ble profesjonelt utført.

Denne saken er først publisert i ABC Nyheter