– En utsettelse vil redusere den samlede usikkerheten for togoperatørene og bidra til at vi får en god og rettferdig konkurranse til det beste for togkundene, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik i en pressemelding tirsdag.

Trafikkpakke 4, som omfatter lokal- og regiontogtrafikken rundt Oslo, skulle etter planen tildeles høsten 2021, med trafikkstart halvannet år senere – i desember 2022. Nå utsettes konkurransen, slik at konkurransegrunnlaget skal være klart i første kvartal neste år og kontrakten tildeles tidlig i 2022.

Oppstart blir i desember året etter.

Korona

Slotsvik viser til koronapandemien som en årsak til utsettelsen. Pandemien har skapt store utfordringer også for togoperatørene, som har måttet nedskalere sitt tilbud etter et trafikkfall de første par månedene på opptil 90 prosent.

– Det har oppstått stor usikkerhet særlig knyttet til hva som vil være normal etterspørsel og inntektsnivå for togoperatørene fremover, samt hvorvidt operatørene har ressurser og økonomi til å prioritere deltakelse i en ny konkurranse.

I tillegg er det usikkerhet når ny infrastruktur kan tas i bruk. Det pågår flere store utbyggingsprosjekter på jernbanen i østlandsområdet, flere av disse realiseres i løpet av avtaleperioden.

Jernbanedirektøren sier en utsettelse også av den grunn vil bidra til at konkurransegrunnlaget, og dermed selve konkurransen, blir bedre fordi operatørene med større sikkerhet kan ta høyde for de mange positive effektene disse investeringene gir. (NTB)

