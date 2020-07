Jan Bøhler tar ikke gjenvalg: – Misfornøyd med politikken

– Jeg vil ikke være gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner etter å ha vært nominert enstemmig til Stortinget i fire perioder, skriver Bøhler på sin private Facebook-side.

Ikke fornøyd med politikken

68-åringen skriver at han har fått høre fra mediene om intriger mot ham i fylkeslaget i Oslo. Han skriver også at han ikke er fornøyd med politikken Ap har ført de siste årene, på områder som ungdomskriminalitet, utenforskap blant barn og unge, integrering og nedlegging av Ullevål sykehus.

– Valgresultatet ved kommunevalget i 2017 tyder heller ikke på at våre velgere er fornøyde, skriver Ap-veteranen.

Vil fortsatt være aktiv

Han skriver imidlertid at han fortsatt vil være aktiv i politikken.

– I dag vil jeg først og fremst takke alle som har vist meg tillit og samarbeidet med meg fra jeg ble valgt til Stortinget i 2005, skriver Bøhler.

– Mange har satt pris på ham

Gruppeleder for Oslo Ap, Frode Jacobsen, forteller VG at han respekterer Bøhlers avgjørelse og trekker fram at han har gjort en bra jobb i de 16 årene han har sittet på Stortinget.

– Mange har satt pris på ham som en folkets mann. Han er som han sier selv, en enkel type fra Groruddalen, sier Jacobsen.

Gruppelederen stiller seg imidlertid uforstående til påstandene om intriger i fylkeslaget.

– Det stiller jeg meg ganske undrende til. Jeg er ikke kjent med hva det skal være, så det må nesten bare stå for hans regning, sier Jacobsen.

Foreløpig liste over innvalgte stortingsrepresentanter som har offentliggjort at de tar, eller ikke tar, gjenvalg til Stortinget ved valget i 2021:

Arbeiderpartiet:

Tar gjenvalg:

Tellef Inge Mørland, Aust-Agder

Masud Gharahkhani, Buskerud

Runar Sjåstad, Finnmark

Nils Kristen Sandtrøen, Hedmark

Anette Trettebergstuen, Hedmark

Ruth Grung, Hordaland

Eigil Knutsen, Hordaland

Fredric Holen Bjørdal, Møre og Romsdal

Rigmor Aasrud, Oppland

Øystein Langholm Hansen, Rogaland

Torstein Tvedt Solberg, Rogaland

Hadia Tajik, Rogaland

Terje Aasland, Telemark

Lene Vågslid, Telemark

Cecilie Myrseth, Troms

Kari Henriksen, Vest-Agder

Elise Bjørnebekk-Waagen, Østfold

Stein Erik Lauvås, Østfold

Tar ikke gjenvalg:

Nina Sandberg, Akershus

Martin Kolberg, Buskerud

Ingalill Olsen, Finnmark

Jette Christensen, Hordaland

Magne Rommetveit, Hordaland

Else-May Norderhus, Møre og Romsdal

Eirik Sivertsen, Nordland

Arild Grande, Nord-Trøndelag

Tore Hagebakken, Oppland

Jan Bøhler, Oslo

Marianne Marthinsen, Oslo

Ingrid Heggø, Sogn og Fjordane

Martin Henriksen, Troms

Dag Terje Andersen, Vestfold

Fremskrittspartiet:

Tar gjenvalg:

Hans Andreas Limi, Akershus

Åshild Bruun-Gundersen, Aust-Agder

Tor André Johnsen, Hedmark

Silje Hjemdal, Hordaland

Helge André Njåstad, Hordaland

Sylvi Listhaug, Møre og Romsdal

Terje Halleland, Rogaland

Roy Steffensen, Rogaland

Bård Hoksrud, Telemark

Per-Willy Amundsen, Troms

Gisle Meininger Saudland, Vest-Agder

Morten Stordalen, Vestfold

Erlend Wiborg, Østfold

Tar ikke gjenvalg:

Kari Kjønaas Kjos, Akershus

Jon Georg Dale, Møre og Romsdal

Solveig Horne, Rogaland

Morten Ørsal Johansen, Oppland

Høyre:

Tar gjenvalg:

Henrik Asheim, Akershus

Hårek Elvenes, Akershus

Turid Kristensen, Akershus

Jan Tore Sanner, Akershus

Tone Wilhelmsen Trøen, Akershus

Svein Harberg, Aust-Agder

Trond Helleland, Buskerud

Torill Eidsheim, Hordaland

Liv Kari Eskeland, Hordaland

Peter Christian Frølich, Hordaland

Tom-Christer Nilsen, Hordaland

Erna Solberg, Hordaland

Ove Trellevik, Hordaland

Helge Orten, Møre og Romsdal

Vetle Wang Soleim, Møre og Romsdal

Elin Rodum Agdestein, Nord-Trøndelag

Nikolai Astrup, Oslo

Stefan Heggelund, Oslo

Mudassar Kapur, Oslo

Heidi Nordby Lunde, Oslo

Camilla Strandskog, Oslo

Ine Eriksen Søreide, Oslo

Michael Tetzschner, Oslo

Mathilde Tybring-Gjedde, Oslo

Tina Bru, Rogaland

Margret Hagerup, Rogaland

Sveinung Stensland, Rogaland

Kent Gudmundsen, Troms

Ingunn Foss, Vest-Agder

Erlend Larsen, Vestfold

Kårstein Eidem Løvaas, Vestfold

Lene Camilla Westgaard-Halle, Vestfold

Ingjerd Schou, Østfold

Mari Holm Lønseth, Trøndelag

Tar ikke gjenvalg:

Nils Aage Jegstad, Akershus

Frank Bakke-Jensen, Finnmark

Kristian Tonning Riise, Hedmark

Marianne Synnes Emblemsvåg, Møre og Romsdal

Olemic Thommessen, Oppland

Bent Høie, Rogaland

Frida Melvær, Sogn og Fjordane

Solveig Sundbø Abrahamsen, Telemark

Norunn Tveiten Benestad, Vest-Agder

Kristelig Folkeparti:

Tar gjenvalg:

Kjell Ingolf Ropstad, Aust-Agder

Tore Storehaug, Sogn og Fjordane

Olaug Bollestad, Rogaland

Tar ikke gjenvalg:

Knut Arild Hareide, Hordaland

Steinar Reiten, Møre og Romsdal

Geir Jørgen Bekkevold, Telemark

Torhild Bransdal, Vest-Agder

Hans Fredrik Grøvan, Vest-Agder

Miljøpartiet De Grønne:

Tar gjenvalg:

Une Bastholm, Oslo

Rødt:

Tar gjenvalg:

Bjørnar Moxnes, Oslo

Senterpartiet:

Tar gjenvalg:

Sigbjørn Gjelsvik, Akershus

Per Olaf Lundteigen, Buskerud

Emilie Enger Mehl, Hedmark

Trygve Slagsvold Vedum, Hedmark

Nils T. Bjørke, Hordaland

Kjersti Toppe, Hordaland

Jenny Klinge, Møre og Romsdal

Siv Mossleth, Nordland

Willfred Nordlund, Nordland

Marit Arnstad, Nord-Trøndelag

Marit Knutsdatter Strand, Oppland

Geir Pollestad, Rogaland

Åslaug Sem-Jacobsen, Telemark

Sandra Borch, Troms

Ole André Myhrvold, Østfold

Tar ikke gjenvalg:

Ivar Odnes, Oppland (døde i 2018)

Liv Signe Navarsete, Sogn og Fjordane

Sosialistisk Venstreparti:

Tar gjenvalg:

Audun Lysbakken, Hordaland

Mona Fagerås, Nordland

Kari Elisabeth Kaski, Oslo

Petter Eide, Oslo

Lars Haltbrekken, Sør-Trøndelag

Torgeir Knag Fylkesnes, Troms

Freddy André Øvstegård, Østfold

Tar ikke gjenvalg:

Solfrid Lerbrekk, Rogaland

Venstre:

Tar gjenvalg:

Ola Elvestuen, Oslo

Tar ikke gjenvalg:

Ketil Kjenseth, Oppland

Trine Skei Grande, Oslo

Uavhengig:

Tar ikke gjenvalg:

Ulf Leirstein, Østfold (innvalgt for Frp)