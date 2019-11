Arbeiderpartiet og LO arrangerte mandag et internasjonalt seminar til ære for Thorbjørn Jagland, som i høst flyttet hjem igjen til Norge etter å ha tilbrakt ti år i Strasbourg som generalsekretær for Europarådet.

Jagland selv holdt en bredpenslet tale for forsamlingen i Samfunnssalen i Oslo. Der kom han blant annet inn på forskjellene mellom Russland og Kina.

– Begge land har annektert territorier i strid med folkeretten. Men Russland er medlem av Europarådet og har ikke dødsstraff, kan ikke ha tortur, og kan ikke ha tvangsarbeid. Det er fullstendig forbudt. Kina har alle disse tre tingene, utdyper Jagland overfor NTB.

Men vi har kun sanksjoner mot Russland, påpeker han.

Handel går foran

Ifølge Jagland går geopolitikk og handelsinteresser ofte foran hensyn som menneskerettigheter og rettsstat. Det gjør det vanskelig å drive med menneskerettigheter.

– Med Kina er det viktigere enn alt å drive handel, sa Jagland i talen.

Han mener vestlige land bør tenke igjennom bruken av sanksjoner og sikre at de brukes objektivt, og ikke som et verktøy for å fremme egne interesser.

Jagland har lenge vært kritisk til politikken overfor Russland.

Det var også han som ledet Nobelkomiteen da fredsprisen ble gitt til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010, en tildeling som førte til en langvarig diplomatisk isfront mellom Kina og Norge.

I dag er forholdet normalisert, og Norge og Kina har gjenopptatt forhandlingene om en frihandelsavtale.

Ble hyllet

På seminaret mandag ble Jagland hyllet både av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og av EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans, som tilhører det nederlandske arbeiderpartiet PvdA.

– En stor mann, sa Timmermans, som mente Jagland har bidratt til en fredelig utvikling på det europeiske kontinentet i større grad enn hva folk flest faktisk er klar over.

Da Jagland reiste til Strasbourg i 2009, var Europa fortsatt preget av optimismen etter den kalde krigens slutt, ifølge Støre. Men tiåret som fulgte, ble annerledes, med angrep på rettsstaten i flere europeiske land, russisk annektering av den ukrainske Krim-halvøya og en arabisk vår som ble knust og etterfulgt av blodig krig.

Ifølge Støre forsto Jagland tidlig hva som sto på spill.

– Utviklingen de siste årene utfordrer i sin kjerne Europarådets mandat, sa Ap-lederen.

Brannalarmen gikk

Mens Jagland selv sto på scenen, begynte brannalarmen å kime, og hele forsamlingen måtte forlate lokalet.

Men alarmen ga seg før Jagland og Støre rakk å komme seg ut. Da de var på vei inn igjen, gikk alarmen på nytt, men den ble raskt skrudd av igjen. Dermed fikk Jagland fullført talen han hadde begynt på.

Det blir flere foredrag framover, lover 69-åringen, som tidligere også har vært partileder, statsminister, utenriksminister og stortingspresident.

Han er nå åpen for å hjelpe Ap i valgkampen hvis han blir bedt om det, men sier han ikke har tenkt å bli aktiv i politikken igjen.

Noen baksetesjåfør har han iallfall ikke tenkt å bli.

– Jeg har ikke sans for at nestorer sitter bak og gir råd. Vi har ikke forutsetninger for å være gode rådgivere i dag, sier Jagland til NTB.