Innsatsleder: – Vi søker fortsatt der vi tror vi kan finne overlevende

– Dette er fortsatt en redningsaksjon. Det er viktig å understreke, sier innsatsleder Kenneth Wangen i brannvesenet på en presseorientering søndag morgen.

Brannvesenet søkte gjennom hele natten, og har utvidet søket.

– Vi leter primært i bygningsmasse der det er håp om å finne overlevende, sier Wangen.

Wangen sier at kalde temperaturer gjør forholdene tørrere, noe som fører til at området blir noe sikrere. Han understreker at det fortsatt er en risikofylt operasjon.

Les også: Ny person funnet omkommet i skredområdet i Gjerdrum søndag morgen