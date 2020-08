– Det er viktig at alle som nå tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer, benytter anledningen til å teste seg. Korona-testing er gratis og svaret får man etter en til to dager ved å logge seg inn på helsenorge.no , sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en pressemelding fra Helsedirektoratet.

Direktoratet opplyser at med de nye retningslinjene som blir innført onsdag 12. august, bør alle som selv mistenker at de er smittet, få muligheten til å teste seg.

Ifølge de nye retningslinjene bør helsetjenesten anbefale testing for alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19, samt alle som kan blitt smittet av viruset, enten som nærkontakt eller etter reise i et land med høy smitteforekomst de siste ti dagene. Andre grupper kan testes etter en vurdering fra en lege.

Dersom personer som ikke har smittesymptomer eller som ikke har vært eksponert for smitte tester positivt, må testen bekreftes av en ny test.

Helsedirektoratet opplyser at alle landets kommuner er varslet om endringen i testkriteriene. (NTB)

