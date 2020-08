Ida kan miste jobben om permisjonslengden ikke utvides

Av: Tri Nguyen Dinh / Lo Media

– Jeg har vært fast ansatt i Color Line siden mai i fjor. Jeg er veldig glad i jobben min, det er som å ha en familie her siden vi jobber så tett over så lang tid av gangen. Vi er et stort og fantastisk team på hvert skift. Det vil bli uendelig trist å miste denne jobben, sier Ida Toldnæs til Fri Fagbevegelse.

Da pandemien for alvor kom til Norge i mars ble tusenvis av sjøfolk permitterte. Toldnæs var blant dem da Color Line måtte legge skipene til kai.

– Det er stor forskjell på å være permittert og å være arbeidsledig. Jeg frykter å bli arbeidsledig i et marked hvor det er vanskelig å få seg jobb fordi flere befinner seg i samme situasjon. Jeg bor i Sandefjord og det er mange her som jobber i Color Line. Om vi blir sagt opp og går arbeidsledig vil det gå utover Sandefjord som kommune også.

Toldnæs jobber i hotelldriften i Color Line. Hun har også en far som er fast ansatt i Color Line. Hennes bror og lillesøster er vikarer i samme rederi.

– Situasjonen til Color Line har en stor påvirkning for familien, sier Toldnæs.

Viktig avgjørelse

Onsdag skal partene i arbeidslivet, LO og NHO, møte finansministeren. Da vil permitteringslengden være et sentralt tema. Hovedtillitsvalgt for Sjømannsforbundet i Color Line, Erina Bryn Kjær, mener at masseoppsigelse i Color Line blir en realitet hvis ikke permitteringslengden utvides fra 26 til 52 uker.

Også Hurtigruten har flere hundre sjøfolk i permisjon. Masseoppsigelse truer også deres ansatte da de to største rederiene, som driver turistvirksomhet, har blitt hardt rammet av pandemien. Til sammen har de permittert tusenvis av sjøfolk fordi skipene ble lagt til kai på grunn av smittevern. Etter en myk gjenåpning i sommer er fremdeles hundrevis av ansatte permitterte.

– Smittevernhensyn har fått store konsekvenser for virksomheten. Nå er en ny smitteutbrudd på vei og flere land blir «røde». Det ser ikke ut som turistnæringen kommer seg på fote på lang tid.

Det betyr at flere hundre ansatte vil bli oppsagt 31. oktober, kun få uker til, dersom ikke dagens permitteringsordning endres, sier Bryn Kjær.

Hun forklarer det med at Color Line vil få vanskeligheter med å betale lønn til sine permitterte ansatte.

– Å utvide regelen fra 26 til 52 uker ser jeg som en nødvendighet for å redde arbeidsplasser både hos oss og i Hurtigruten. Også andre næringer på land er avhengig av dette. Mange tusen arbeidsplasser står på spill, sier Bryn Kjær.

Må se alvorligheten

Einar Monstad, konserndirektør HR i Color Line, frykter det samme som Sjømannsforbundets tillitsvalgt. Han mener det er naivt om det ikke blir permisjonsutvidelse innen oktober.

– For oss vil det ikke være noe annet alternativ enn å si opp mange av våre ansatte hvis de ikke kan permitteres videre, dersom skipene våre fortsatt er ute av drift på grunn av koronasituasjonen.

Color Line har i dag et helt annet passasjergrunnlag enn vanlig. Med to skip ute av drift og redusert kapasitet påvirker dette selvfølgelig besetningsantall og behovet for ansatte.

– Det vil være lettere å sikre arbeidsplasser på sikt hvis vi har denne muligheten. Det vil hjelpe oss å ikke havne i en oppsigelsessituasjon. Det er viktig at regjeringen ser alvorligheten i dette, sier Monstad.

