I denne butikken kan kundene prøve og kjøpe sko uten at det er ansatte til stede

Mellom to butikker i en gate på Briskeby ligger en tilsynelatende vanlig, men liten butikk. Inne i butikken står det utstilt sko i ulike design og farger. Og på veggen henger det en rad med hyller som inneholder prøvesko. En i hver størrelse, og kun høyresko.

– Statistisk sett er den høyre foten større enn den venstre, forteller designeren av skoene Andreas Malo Dyb.

Bare høyresko - fordi høyrefoten statistisk sett er vår største fot, det blir færre sko å stille ut. I tillegg blir det også vanskeligere å få stjålet et skopar. Foto: Erlend Angelo

Han lanserte sitt skomerke Kastel i 2013, og skoene har siden blitt solgt i skobutikker over hele landet. I november lanserte han for første gang en egen skobutikk: En butikk uten ansatte.

– Ideen kom egentlig da vi hadde vokst ut av kontorene våre, og var på jakt etter et nytt lokale, sier Dyb.

Da fant han et lite butikklokale med en tilhørende underetasje som viste seg å ha en billigere kvadratmeterpris enn kontorene de allerede hadde. Det fikk Dyb til å begynne å tenke på hvordan de kunne ha et butikklokale uten å ha tid til å ekspedere.

Butikklokalet er lite og spartansk. Foto: Erlend Angelo

– I tillegg hadde jeg et ønske om å gjøre noe nytt, sier Dyb.

Resultatet ble det som kan kalles Norges første selvbetjente skobutikk.

Kan handle uten personale

Mellom klokka 07.00 og klokka 21.00 er dørene i butikken åpne uavhengig av om noen er til stede på kontoret i underetasjen eller ikke. I åpningstidene kan man gå inn i butikken, se på sko, prøve på hvilke som passer, for så å velge ønsket modell og farge på en skjerm som er plassert i butikken. Så legger man inn betalingsinformasjon og adresse, og får skoene levert hjemme.

Så gjør man så når man skal bestille skoene. Foto: Erlend Angelo

Dersom ingen av de ansatte er til stede, kan butikken fjernlåses. Men i kontortid er Dyb eller andre ansatte ofte i underetasjen. Da setter de ut en ringeklokke og et skilt med teksten «Har du spørsmål eller bare vil si hei? Ring på klokken».

Dyb forteller at han i starten ble nysgjerrig når han satt nede på kontoret og hørte at noen var inne i butikken. Særlig på grunn av mangelen på tilbakemelding som oppstår når man ikke får snakket med kundene.

– En gang hoppet jeg opp i butikken idet en fyr var på vei ut, for å høre hvordan han syntes det var å handle her, sier Dyb.

– Han kalte det en fantastisk handleopplevelse uten forstyrrelser. Ironisk nok. Helt til jeg kom og forstyrret han, sier Dyb og ler.

Han forteller at han har klart å slippe taket litt, og holder seg på kontoret med mindre noen trenger hjelp.

Det går an å få tak i personale om man er i butikken innenfor kontortid. Foto: Erlend Angelo

Det hender også at kunder er innom uten at det er noen til stede.

– Når vi ser at det kommer inn et salg klokka 20.30 er det litt gøy å tenke på at det salget aldri hadde kommet hvis det ikke var for butikken. Og at kunden har ordnet det selv, sier Dyb.

– Ikke så nyttig med én sko

Dyb forteller at ingen har stjålet eller ødelagt noe selv om butikken ikke har vært bemannet.

– Jeg har ventet litt på at det skal skje noe. Men er det egentlig så stor forskjell på om det er noen der eller ikke? Hvis noen vil ødelegge, så gjør de nok det uansett, sier Dyb.

Han forteller at butikken også er kameraovervåket tilfelle det skulle skje noe, men han er usikker på om det har så stor betydning.

– Det er ikke noe å ta her, sko er jo en ting som fort ikke er så nyttig hvis man bare har én, sier Dyb.

Han mener også at det er i tiden å vise kundene tillit.

– Det blir litt som et pilotprosjekt. Å se hvordan folk oppfører seg når det ikke er betjening der.

– Vil fortsatt trenge betjening

Selv om det har gått bra i den selvbetjente butikken, er Dyb usikker på om det er ubetjente butikker som er framtida.

– Jeg tror framtida blir en blanding. Kanskje man har betjening på dagtid, og ubetjent på senere på kvelden, sier Dyb.

Han tror at arbeidsplassene i varehandelen kommer til å være der, og at dette kan fungere mer som et supplement.

Rett under butikklokalet, under en hemmelig trapp, er kontoret til Andreas Malo Dyb. Foto: Erlend Angelo

– Jeg tror at når en arbeidsplass blir borte, så kommer det en ny. Vi må ha betjening i butikkene som pakker og sender skoene, sier Dyb.

Dyb samarbeider med moteplattformen Miinto, som er et nettverk hvor lokale butikker kan selge varene sine på nett uten å selv måtte drifte nettsiden.

Når noen kjøper et par sko i den selvbetjente skobutikken, er det en av butikkene som selger merket Kastel som pakker og sender ut skoene som har blitt bestilt.

– Da får de et salg de ellers ikke ville hatt, sier Dyb.

Butikken som pakker og sender ut skoene får en del av salgssummen.

Eget skodesign

Alle skoene som selges i butikken er designet av Dyb. Han har bakgrunn som industridesigner og forteller at han har drømt om å lage joggesko siden han var 13 år.

Dyb har tidligere jobbet i produksjonen for Dale skofabrikk for å lære seg håndverket, og han forteller at skoene han har designet er ment for å passe det norske været.

– Jeg har mer industridesign- enn motebakgrunn, sier Dyb.

– Nå har vi laget det vi mener er en bra halvhøy, vannavstøtende sko. Så da ser den sånn ut, fortsetter han.

I butikken trenger han derfor bare tre ulike modeller som kan prøves, men disse finnes i mange ulike farger og stiler.

– Det vil dukke opp mye nytt

HK-leder Trine Lise Sundnes tror vi kommer til å se mange slike ulike type konsepter fordi bransjen er i omstilling, og teknologien utvikler seg så fort.

– Her er det antakeligvis ikke en metode som er saliggjørende, men mye vil dukke opp. Noe vil funke og noe vil floppe, sier Sundnes.

Hun forteller at HK er mest opptatt av at de må være på ballen for å reformere butikkfaget. Hun mener det er et behov for omstillingsmidler for at butikkene skal være det foretrukne alternativet.

– Det handler ikke om at vi ikke skal bruke nyvinninger, men at fysiske butikker har stor betydning for samfunnsstrukturen vår og for mellommenneskelig kontakt, sier Sundnes.

Hun mener derfor at det er viktigere enn noen gang at myndighetene ser sin besøkelsestid for å ruste opp faget.

– Men vi har alle ulike preferanser, og jeg tror at vi kommer til å ha et mangfold av måter å leve på. Jeg vil for eksempel prøve begge skoene og kjenne på hvordan de sitter på ulike føtter, sier Sundnes.

– Men vi er opptatt av at vi får på plass gode muligheter for fysiske butikker hvor salgsopplevelser, service og kundefokus er sentralt.