Knut Arild Hareides comeback er en av de største overraskelsene i statsminister Erna Solbergs (H) nye mannskap.

Da Hareide høsten 2018 erklærte at han ville at KrF skulle regjere sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, satte han hele Solberg-regjeringen i fare.

Anklagde Solberg for løftebrudd

Stemningen mellom de to var alt annet enn lystig, noe den tidligere KrF-lederen heller ikke har lagt skjul på i ettertid.

– Jeg syns ikke Erna Solberg kom spesielt godt ut av høsten 2018, sa Hareide til NRK så sent som november i fjor.

Statsminister Solberg kan ha avgjort hele veivalget da hun åpnet for å endre paragraf 2c i abortloven, dersom KrF ble med i hennes regjering. Resultatet av forhandlingene på Granavolden ble noe annet. Ropstad fikk ikke gjennom denne endringen i abortloven.

– Det ble presentert som en historisk mulighet – som det ikke ble levert på, sa Hareide.

KrF fikk derimot strammet inn muligheten for å få fosterreduksjon.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide anklagde statsminister Erna Solberg for løftebrudd så sent som i november i fjor.

«Mangel på demokrati»

Under KrFs veivalgsprosses var heller ikke statsminister Erna Solberg nådig i beskrivelsen av Hareides beslutning.

I et intervju med DN mente hun Hareide utfordret tilliten til det politiske systemet dersom han felte regjeringen.

– Velgerne må undre seg over hva det er som gjør at KrF, som har fått mye politisk gjennomslag og pekte på meg som statsminister, plutselig skal bevege seg et annet sted uten at det er velgerne som har gitt beskjed om det, uten at de har gått til velgerne og sagt at det er det de vil gjøre. Det tror jeg kan oppleves som at politikken baseres på maktbehov, sa statsministeren til avisen den høydramatiske høsten.

– Mange vil kunne oppleve det som mangel på demokrati. Vi må passe på at vi ikke skalter og valter med velgernes tillit til at systemet er velgerstyrt, ikke elitestyrt, utdypet hun.

Statsminister Erna Solberg var ikke spesielt begeistret for KrFs veivalgsprosses midt i stortingsperioden.

Stemte mot Granavolden

Hareide stemte også mot Granavolden-plattformen som Solberg-regjering fortsatt skal styre på.

Likevel mente flere KrF-fylkesledere at Hareide som statsråd kunne ha en samlende effekt på partiet. En regjering bestående av Venstre, Høyre og KrF var også primærønsket til KrF foran stortingsvalget 2017.

Sentrale KrF-kilder Dagsavisen har vært i kontakt med, peker på flere årsaker til at Hareide vil fungere godt som statsråd i den svekka Solberg-regjeringen. Han har lang erfaring fra både Stortinget og regjering tidligere. I en ny parlamentarisk situasjon der regjeringspartiene må jobbe mer opp mot Stortinget og får en mer krevende arbeidshverdag, er det en fordel med statsråder med tyngde og erfaring.

Hareide var miljøvernminister fra 2004 til 2005, og har ti års erfaring fra Stortinget hvor han blant annet har ledet transport- og kommunikasjonskomiteen og nå den siste periode sittet i utenriks- og forsvarskomiteen.

Her er endringene i regjeringen:

Nye statsråder

* Sveinung Rotevatn (V) blir klima- og miljøminister.

* Abid Raja (V) blir kultur- og likestillingsminister.

* Tina Bru (H) blir olje- og energiminister.

* Knut Arild Hareide (KrF) blir samferdselsminister.

* Henrik Asheim (H) blir forsknings- og høyere utdanningsminister.

* Geir Inge Sivertsen (H) blir fiskeriminister.

* Linda Hofstad Helleland (H) blir distrikts- og digitaliseringsminister.

Statsråder som bytter departement

* Trine Skei Grande (V) går fra Kulturdepartementet og blir ny kunnskaps- og integreringsminister.

* Iselin Nybø (V) forlater posten som forsknings- og høyere utdanningsminister og blir ny næringsminister.

* Jan Tore Sanner (H), som har vært kunnskapsminister, blir ny finansminister.

* Monica Mæland (H) går fra posten som kommunalminister til justisminister.

* Torbjørn Røe Isaksen (H) forlater posten som næringsminister og blir ny arbeids- og sosialminister.

* Nikolai Astrup (H), i dag digitaliseringsminister, blir ny kommunalminister.

Statsråder som fortsetter

* Bent Høie (H) blir sittende som helseminister og overtar også oppgavene som eldre- og folkehelseministeren har hatt.

* Frank Bakke-Jensen (H) blir sittende som forsvarsminister.

* Ine Eriksen Søreide (H) blir sittende som utenriksminister.

* Kjell Ingolf Ropstad (KrF) blir sittende som barne- og familieminister.

* Olaug Bollestad (KrF) blir sittende som landbruksminister.

* Dag Inge Ulstein (KrF) blir sittende som utviklingsminister.