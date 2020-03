«Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes», er blant de mange reglene som videreføres til etter påske. Det er dermed fortsatt ikke tillatt å overnatte på fritidsbolig, verken på fjellet eller andre steder.

– Skaff dere noen gode spill, lat som dere er på hytta, men bli hjemme, formaner statsminister Erna Solberg.

Saken fortsetter under bildet.

Statsminister Erna Solberg (H) under tirsdagens pressekonferanse. Bak henne står helseminister Bent Høie (H). Foto: NTB Scanpix

Aftenposten stilte spørsmål om det kunne bli andre regler for hyttekommuner ved sjøen, som ofte har en større befolkning og helt andre forutsetninger helsemessig. Det avviste helseminister Bent Høie (H) blankt.

– Slik som det er nå, er det ingen nyanser i dette regelverket.

Forlenges: Dette er smitteverntiltakene

Hyttekommunene støtter forbudet

Ordførere i flere hyttekommuner har uttalt at de støtter at forbudet blir opprettholdt, selv om påskeferien pleier å være et næringsmessig høydepunkt.

– Vi ønsker at hyttefolket skal være hjemme, samtidig som vi ser den store økonomiske nedsiden for næringslivet vårt. Men vi er likevel glad for at restriksjonene varer til over påske, sier ordfører Elisabeth Hals (V) i Oppdal til NRK.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

Dårligere begrunnet enn «søringkarantene»

Det har vært kritikk mot hytteforbudet siden de første restriksjonene ble innført 12. mars. Jussekspert Anne Kjersti Befring ved Universitetet i Oslo mener blant annet at hytteforbudet er dårligere begrunnet enn de lokale karantenereglene i Nord-Norge, som politiet har fått beskjed om ikke å håndheve, skriver NRK.

Fremskrittspartiet er også kritiske til hytteforbudet og ber regjeringen vurdere mer fleksibilitet.