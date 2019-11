Av: Martin G. Slørdal / FriFagbevegelse

(Denne saken ble først publisert hos FriFagbevegelse i 2018, men er nå oppdatert med ferske tall fra 2019.)

Eller startet egentlig Black Friday allerede forrige uke? Det som er sikkert er at vi forbrukere har blitt overlesset med reklame, tilbud og informasjon i god tid før «svartfredagen», som språkrådet foreslår å kalle dette årlige handlefenomenet.

I 2018 la norske forbrukere igjen 3,7 milliarder kroner i norske butikker under Black Friday, på nett og over disk, ifølge tall fra hovedorganisasjonen Virke. I 2019 forventes det at tallet bikker 3,8 milliarder kroner når dagen er over.

Les også: Hun ville intervjuet sitt store idol, men da han bare ville snakke om spill, gikk det skikkelig dårlig

Børskrakk og fotballkaos

Black Friday er handledagen som finner sted fredagen etter Thanksgiving i USA. Etter at amerikanerne har mesket seg med fylt kalkun sammen med sine nære og kjære på torsdag, drar de til butikkene på fredag og starter julehandelen.

For å finne opprinnelsen til dagen og begrepet Black Friday må vi spole tilbake i tid. Begrepet «Black Friday» har blitt brukt i en rekke forskjellige sammenhenger.

Den første (og kanskje mest riktige) er knyttet til krisen i det amerikanske gullmarkedet 1869. Da kjøpte de to gullspekulantene Jay Gould (!) og James Fisk opp så mye av landets gull som mulig, i håp om å kjøre prisene opp slik at de kunne selge med stor fortjeneste. Planene til gullhaiene ble oppdaget, prisen på gull falt i bakken på noen minutter. 24. september 1869 var aksjemarkedet i fritt fall. Meklerhus gikk over ende, spekulanter og vanlige folk ble ruinert og økonomien ble ustabil i flere måneder etterpå.

FINANSAKROBATER: Jams Fisk og Jay Gould sto bak den første Black Friday. Foto: Wikipedia.com

Begrepet ble også brukt av politiet i den amerikanske byen Philadelphia på 50-tallet da de skulle beskrive fredagstrafikken under Thanksgiving-feiringen. Kaoset oppsto da fotballfans inntok byen i forbindelse med kampen mellom hæren og marinen som hvert år ble spilt den påfølgende lørdagen.

Og det har også blitt sagt at Black Friday tradisjonelt er den dagen da regnskapene i butikkene igjen viser overskudd, og går fra røde til svarte tall.

Les også: Boris Johnson droppet klimadebatt – TV-kanalen satte inn en smeltende isskulptur i stedet

Black Friday i Norge = starten på julehandelen

Desember er den viktigste måneden for handelsnæringen. Virke anslår at hver nordmann vil legge igjen 10.850 kroner i butikkene i julemåneden.

Bror William Stende, direktør for Virke Faghandel sier i en pressemelding at Black Friday-tallene viser at nordmenn har flyttet mer av julehandelen til siste uka i november. Dette er 27 prosent mer enn hva butikkene omsetter per innbygger de øvrige 11 månedene i året.

– Black Friday har blitt en etablert handledag som mange ser frem til. Tilbudene gjelder alt fra klær til kjøkkenutstyr, som gjør at de treffer behovene til en stor andel av befolkningen. At dagen er såpass nære julen gjør også at mange griper sjansen til å gjøre et innhogg på den kommende julegavehandelen, sier Bror William Stende, direktør for Virke Faghandel.

Vi følger etter amerikanerne

Nordmenn ble for første gang introdusert for Black Friday i 2010 på kjøpesenteret Norwegian Outlet i Vestby, sør for Oslo. Den gangen sa Arild Hermstad,daværende leder for Framtiden i våre hender, til Aftenposten at han syntes påfunnet i Vestby var frekt, og at dette var en malplassert skikk å prøve å få på plass i Norge.

Men med bakgrunn i tallene til Virke, har denne dagen for alvor fått fotfeste i Norge, og vi kan på ingen måte si at svartfredagen er malplassert.

Les også: Denne typen film tilhører sjeldenhetene i disse dager

Only in America

Og er du på jobb i varehandelen på Black Friday vil du sannsynligvis oppleve en god del ekstra pågang fra overivrige kunder som skal sikre seg den billige tv-en, eller miksmasteren som plutselig er til halv pris, men i et begrenset utvalg. Her er noen ansattes historier om deres møter med kunder på Black Friday i USA:

Walmart: En krangel brøt ut på grunn av en sykkel. Knyttenever ble delt ut og det ble litt blod. Det endte med at en fyr fikk tak i sykkelen og kom seg unna folkemengden, han kjørte på sykkelen ut av butikken uten å betale

Johnny Rockets: Vi hadde kunder utenfor inngangen som skrek at de ville ha mat. Jeg pekte på matkartet og sa at vi ikke serverte frokost. En dame spyttet meg i ansiktet og sa: Jeg vet at dere serverer bacon.

Gamestop: Jeg var på jobb på Gamestop da spillmaskinen Wii kom ut. Akkurat idet vi åpnet dørene til butikken, ble det nærmest opptøyer. Folk slåss med hverandre, banna og gråt. Folk var så desperate, når noen fikk tak i en spillmaskin, tok en annen tak i vedkommende og kastet han i bakken for å få tak i den.

Walmart: Jeg så en stor mann trampe andre kunder ned i bakken for å få tak i så mange håndklær som mulig til 1 dollar.

Det er lov å la være

Som en motreaksjon til det mange vil kalle for handlegalskap, er det verdt å nevne at den internasjonale protestdagen mot forbrukersamfunnets bruk og kast-mentalitet, «Buy Nothing Day», arrangeres samtidig med Black Friday.

Markeringen startet i Canada allerede i 1992 og har spredd seg til store deler av verden. I 2017 droppet blant annet Ikea Black Friday til fordel for det de kaller for «Den store strammedagen». Møbelgiganten mener at Black Friday har gått av skaftet. I år har Ikea lansert Hack Friday. Der får forbrukerne tips til hvordan de kan ta vare på og reparere det man allerede har.

Kilder: ssb.no, virke.no, wikipedia.no, businessinsider.com, aftenposten.no, econa.no