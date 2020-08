Hurtigruten-lege ville ikke kontaminere ambulanse – fraktet passasjerer i drosje

Det skriver VG, som har fått innsyn i dialogen mellom Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og hurtigruteskipets helsepersonell.

Tromsø kommune ble varslet om koronasmitte først 31. juli, men dagen før var det kontakt mellom UNN og skipslegen på MS Roald Amundsen.

Da hadde to pasienter behov for sykehusbehandling, men skipslegen avviste spørsmål om mistenkt koronasmitte, fordi de to tidligere hadde avgitt negative prøver. Et drøyt døgn og en taxitur til sykehuset senere, testet de to positivt for covid-19.

Drosjesjåfører fattet mistanke

Drosjesjåførene selv var ikke informert om at pasientene kunne ha koronasmitte.

Steinar Nilsen i Tromsø Taxi, som uttaler seg på vegne av sjåførene, sier at de selv fattet mistanke om koronasmitte.

– Personene som kom hadde både munnbind og hansker på seg. Sjåførene ble skeptiske og spurte rett ut om det var mistanke om covid-19, men fikk det avkreftet, uttalte Nilsen til VG 5. august.

Vurderte helikopter

Også NRK har fått tilgang til lydloggen fra samtalen mellom skipslegen og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) ved UNN. Det ble vurdert å sende helikopter for å hente en av pasientene, framgår det av loggen.

Sykehuset ønsket å få inn pasienten torsdag kveld, men etter samtaler mellom skipslegen og AMK ble pasienten brakt til kai med skipet. NRK har vært i kontakt med skipslegen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Ei heller ledelsen i Hurtigruten vil kommentere loggen. Pressevakt Øystein Knoph begrunner overfor kanalen det med at selskapet ikke kan gå inn på spørsmål som omhandler enkeltpersoner, enkelthandlinger eller medisinfaglige vurderinger.

Han viser til pågående politietterforskning og granskning av fylkeslegen, styret i Hurtigruten og Sjøfartsdirektoratet, og sier at svar vil komme der.