Hurtigruten bytter ut omstridt cruiseskip – setter inn skip med norsk mannskap

Det skjer etter at næringsminister Iselin Nybø (V) mandag ba selskapet endre det hun og politiet mener er lovstridig praksis. Skipet er blitt brukt som hotell.

– Produksjonsselskapet har akseptert Hurtigrutens forslag om å bytte ut MS Fridtjof Nansen med MS Finnmarken som utleieskip i forbindelse med filminnspillingen, sier Anne Marit Bjørnflaten, som er direktør for myndighetskontakt i Hurtigruten.

– MS Finnmarken starter oppdraget i begynnelsen av neste uke, med norsk flagg og norsk mannskap, sier hun til NTB.

Nybø fornøyd

Sammen med MS Vesterålen, som fortsatt er en del av avtalen, vil MS Finnmarken ligge ved kai i Åndalsnes resten av leieperioden.

Les også: «Du er fra Hollywood? La oss endre reglene så du får akkurat det du vil ha»

– Begge skipene er registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR), sier Bjørnflaten.

Fridtjof Nansen er derimot registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Formålet med den såkalte NIS-loven er å gi bedre konkurransebetingelser for norske skip i utenriksfart.

– Jeg har vært krystallklar på at det har vært i strid med regelverket for NIS-skip å drive hotellvirksomhet i norske havner, sier Nybø til NTB.

– Jeg er glad for at Hurtigruten har tatt signalene på alvor og at de retter seg etter dette nå. Vi jobber også med å endre forskriften for å unngå at dette skjer igjen, sier hun.

Rammes ikke

Bjørnflaten viser samtidig til at det internasjonale mannskapet på MS Fridtjof Nansen ikke rammes av endringen.

– Det betyr at vi selvfølgelig vil lønne dem etter norske vilkår i avtaleperioden – slik planen har vært hele tiden, sier hun.

MS Fridtjof Nansen har den siste tiden blitt brukt som hotellskip for «MIssion: Impossible»-innspillingen, hvor blant annet Tom Cruise deltar.

Les også: Travel helg i luften for Tom Cruise – folkefest på bakken

Både Fellesforbundet og Sjømannsforbundet har anmeldt Hurtigruten for lovbrudd i saken.

– Var fullt lovlig

Mens Nybø og politiet har ment at bruken av skipet som hotell er i strid med loven, har Hurtigruten hatt en annen versjon.

– Sjøfartsdirektoratet har bekreftet at skipet ikke regnes som et hotellskip, at bruken av skipet ligger godt innenfor NIS-loven og dermed er fullt lovlig, sier Bjørnflaten.

– Etter at statsråd Iselin Nybø var tydelig på at hun ville gjøre en forskriftsendring for å endre NIS-reglene, startet vi imidlertid arbeidet med å se på alternative løsninger, legger hun til.