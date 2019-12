Høyres generalsekretær går av

Aarset vil fortsette å fungere i stillingen en tid framover, mens partiet leter etter hans erstatter.

– Batteriet mitt er definitivt ikke tomt, men jeg erkjenner at det beste for meg selv og Høyre er at det kommer inn nye krefter i stillingen som generalsekretær, sier Aarset i en pressemelding.

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg takker ham for innsatsen.

– Jeg vil takke John-Ragnar for den viktige og solide jobben han har gjort som generalsekretær for Høyre. Jeg skulle gjerne hatt ham med videre, men har respekt for valget hans, sier Solberg.

Før Aarset tok jobben som generalsekretær, var han blant annet leder av Unge Høyre fra 1998-2000, presseansvarlig og sekretariatsnestleder i Høyres stortingsgruppe fra 2001- 2004, politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet fra 2004- 2005 og kommunikasjonsrådgiver for partileder Erna Solberg fra 2005- 2008.