Det kommer fram i Høyres førsteutkast til valgprogram, som ble lagt fram mandag.

I utkastet går programkomiteen også inn for et mål om å sørge for tilstrekkelig lager- og produksjonskapasitet av nødvendig medisinsk utstyr og råvarer til viktige legemidler for en eventuell krisesituasjon.

Høyere maksstraff

Høyres programkomité foreslår også å øke strafferammen for særlig grove forbrytelser til 50 år.

Hovedlinjen skal være at mennesker rehabiliteres tilbake til samfunnet, understreker Høyres programkomité i sitt førsteutkast til valgprogram.

Men når det gjelder særlig grove forbrytelser, som eksempelvis terror, foreslår programkomiteen at strafferammen utvides til 50 år.

Alkoholsalg

Høyre ønsker i programutkastet også at butikker skal få selge alkohol til klokka 23 og holde Vinmonopolet åpent til klokka 20 på hverdager.

I programutkastet går høyre inn for å åpne for søndagsåpne butikker.

Et flertall i programkomiteen går også inn for å la dagligvarebutikker selge alkohol opp til 8 prosent. Men dette punktet har mindretallet i komiteen ønsket å stryke.

Saker som splitter Høyre

Dette er et av de sju punktene det er uenighet om i Høyres programkomité.

Dette er de øvrige forslagene som det er uenighet om i programkomiteen:

* Gjøre budsjettstøtten i landbruket mer produksjonsavhengig og mindre arealavhengig. (Mindretallet går i stedet inn for et punkt om at budsjettstøtten må sikre en god balanse mellom tilskudd til produksjon og areal.)

* Redusere statens eierskap i Equinor, men beholde en majoritet av aksjene. (Mindretallet vil stryke dette punktet.)

* La den enkelte rektor bestemme reglene for mobilbruk på sin skole. (Mindretallet går i stedet inn for at mobilbruk i timene som hovedregel skal forbys, med mindre læreren tillater det som en del av undervisningsopplegget.)

* Evaluere regionreformen og vurdere videreføring eller nedlegging av fylkene som forvaltningsnivå. (Dissensen går ut på at det skal være to forvaltningsnivåer i Norge, og at fylkeskommunen derfor skal avvikles.)

* Fjerne konstantstøtten, men innføre en ventestøtte til foreldre som venter på å få barnehageplass. (Mindretallet vil beholde kontantstøtten.)

* Bevare enerettsmodellen og Norsk Tippings ansvarlige pengespillmodell, hvor hensynet til de spillavhengige skal veie tyngst. (Mindretallet ønsker i stedet en modell inspirert av Danmark og Sverige.)

Programutkastet sendes nå ut på høring i partiet, og det blir opp til Høyres landsmøte i mars å ta en endelig beslutning.

