Høyre lufter dermed nok en innstramming i innvandringspolitikken vel et år før stortingsvalget.

– Vi trenger et system som ikke oppfordrer folk til farlige reiser over Middelhavet, sier programkomiteens nestleder Henrik Asheim til NTB.

– Derfor bør Norge som hovedregel ikke gi opphold til de som søker asyl direkte i Norge, men heller inngå avtaler med trygge tredjeland, slik at de som har behov for beskyttelse, får det.

Hjelpe flere

Ved å betale bosetting i trygge tredjeland oppfyller Norge sine forpliktelser og hjelper samtidig flere, fremholder Asheim.

– Norge har et ansvar, men det ansvaret er å hjelpe flest mulig på en best mulig måte. Derfor bør vi prioritere hjelpen i nærområdene og som hovedsak kun gi opphold til de som kommer som kvoteflyktninger gjennom FN, sier han.

Asheim, som er statsråd for forskning og høyere utdanning, peker på at Norge bruker 11 milliarder kroner i året på mottak og integrering i her til lands.

– Vi vil skyve noen av de pengene til å bruke dette til å inngå avtaler med trygge tredjeland, sier han.

– Selv om vi har et internasjonalt ansvar, så må vi ikke glemme at vi også har et ansvar overfor egne innbyggere. Høy innvandring over tid legger press på velferdssystemene våre, i tillegg til å endre samfunnet raskt på kort tid.

Grep for innstramming

Utspillet er det siste i rekken av forslag fra Høyre for en mer restriktiv asyl- og innvandringspolitikk:

* Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen tok nylig til orde for en handlingsregel for å styre en skjerpet innvandringspolitikk, ifølge Aftenposten. Målet er å sikre at antall flyktninger som får komme til Norge, ikke styres av internasjonale kriser, men besluttes politisk av Stortinget.

* Stortingspolitiker Stefan Heggelund foreslo i samme avis å stramme inn reglene for familieinnvandring og å kutte antall kvoteflyktninger.

* Høyres innvandringspolitiske talsperson på Stortinget, Ove Trellevik, vil at partiet i 2021 skal gå til valg på å ikke ta imot noen kvoteflyktninger i neste stortingsperiode, ifølge TV 2.

Dagens Høyre-ledede regjering styrer på en avtale om å ta imot 3.000 kvoteflyktninger.

Frps klær?

Fremskrittspartiet har tradisjonelt vært den fremste eksponenten for en streng innvandringspolitikk. Partiet forlot regjeringen i januar etter over seks års samarbeid.

– Har Høyre nå stjålet alle Frps klær?

– Det tror jeg ikke. Men jeg tror programmet til Høyre kommer til å være strengere på innvandring enn tidligere. Det handler om å erkjenne at de internasjonale problemet er så store at vi må stille oss noen grunnleggende spørsmål, sier Asheim.

– Hva er mest effektivt for å hjelpe mennesker på flukt? Hvor mange klarer Norge å ta imot uten at det går ut over evnen til å integrere dem? sier han.

70 millioner mennesker er på flukt i verden. I tillegg reiser mange migranter fra økonomisk og sosial nød i hjemland i Afrika og Midtøsten.

Forslaget fra partiets innvandringspolitiske utvalg er på høring i partiet. Frist for tilbakemelding er midten av august, og et førsteutkast til program skal være klart 1. september. Programmet skal vedtas til våren.